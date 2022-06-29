人民网华盛顿6月28日电 （记者李志伟）近日，中国驻美国大使秦刚走访了位于美国西弗吉尼亚州山间的中国民居项目复建现场，并与在现场参与复建的美国学生和民众一起劳动。

秦刚表示，在距离中国万里之遥的美国乡间，见到有一栋来自云南、具有鲜明地方特色的中国建筑，这让他倍感亲切。中国民居在这里复建，是将中国文化带到了美国社区，代表了美国人民对中国文化和中国人民的朴素感情，凝聚了两国人民的共同努力，它是一座构筑中美友谊之屋。希望今后在这里举办丰富多彩的人文交流活动，增进美国民众特别是青年学生对中国文化的了解，加深两国人民之间的友谊。

秦刚表示，他尤其高兴见到有很多美国同学来到这里参与复建工作。当前世界面临百年未有之大变局，中美关系也遭遇了一些困难。面对这些挑战，中美两国人民就好似一个个榫卯件，虽然个体的力量有限，但只要我们求同存异、增进沟通、加强合作，就能发挥出巨大的作用，让中美友谊这栋大厦更加坚实。

美国国务院礼宾司前司长马歇尔表示，这所民居能让美国人特别是美国青年一代在当地就能体验到中国的文化和民俗，对增进美中两国人民之间的交流和友谊意义重大。

据悉，中国民居项目是一个非盈利项目，发起者是约翰·弗劳尔博士夫妇，他们在华工作多年，每年都会带着美国学生赴华学习。2017年，弗劳尔和学生们在云南省剑川县茨中村走访时，发现了一所位于澜沧江畔的民居。于是，他计划在西弗吉尼亚州杰弗逊镇仙那度河畔按原样复建这一民居。民居复建之后，将为美国大华府地区学生提供一个实训场所，以了解和体验中国云南西北部地区风土人情、文化、建筑、农业、手工艺术等，促进中美两国人文交流。

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