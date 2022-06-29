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白衣执甲铸忠诚——

中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队开展系列活动喜迎党的生日

2022年06月29日09:59 | 来源：人民网-国际频道
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维和医疗分队开展升旗仪式。李晓龙 摄维和医疗分队供图） 

人民网约翰内斯堡6月28日电 （记者闫韫明）“七·一”前夕，中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队，通过开展形式多样的活动，喜迎党的生日，教育引导官兵筑牢忠诚之魂，砥砺强军之志。

维和医疗分队组织观看宣传片《使命有我，请祖国放心！》李晓龙 摄（维和医疗分队供图）

近日，一部反映维和医疗分队护佑生命健康、传递和平友谊的宣传纪录片《使命有我，请祖国放心！》在维和官兵中产生了深刻反响。该片以“白衣执甲·蓝盔砺剑”的大爱情怀和生动实践，深情展示了分队官兵“忠实履行使命、建功维和战场”的决心意志和精神面貌，引起了维和官兵的强烈共鸣。

维和医疗分队队员创作七一主题绘画。李晓龙 摄（维和医疗分队供图）

作为海外维和部队中坚守时间最长的任务区，刚果（金）维和医疗分队始终把对党忠诚作为第一位的政治任务。“七一”前，分队组织全体官兵整齐列队，隆重举行升旗仪式，重温入党和维和誓词，以此表达对伟大共产党和祖国母亲的深情祝福。分队还广泛发动官兵，将维和任务中的点滴故事进行绘画创作，用一幅幅绘画作品向党的生日献礼。

维和医疗分队全体队员向国旗敬礼。李晓龙 摄（维和医疗分队供图）

分队队员林露说：“作为一名共产党员，一名维和军人，我将始终不忘初心，牢记使命，以更加饱满的热情投入维和战位，全心全意为联合国人员提供优质高效的医疗服务保障，为党旗增光，为军旗添彩！”

(责编：艾雯、常红)

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