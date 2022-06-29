人民网北京6月28日电 当前，居高不下的通胀率正令美国消费者情绪低落，对经济衰退担忧加剧。24日，美国密歇根大学发布的调查结果显示，美国的消费者情绪降至1952年以来的最低点。“政客”网站5月31日报道，美国人对当前经济的感觉“简直糟透了”。华盛顿邮报6月23日报道指出，数百万美国人在疫情中失去了工作，饥饿成为严重问题。如今的通货膨胀和战争又雪上加霜。

美国新闻周刊6月23日报道，调查显示，大多数美国人认为，物价上涨成为美国的一场危机。昆尼皮亚克大学6月22日发布的一项调查结果显示，59%的受访者认为当前的通胀已经酿成危机。

今年5月，美国消费者价格指数同比上涨8.6%，同比涨幅为1981年12月以来最大值。面对压力，美国总统拜登将其归咎于俄乌冲突。但在冲突爆发前的1月份，美国的通胀率就已经上涨到7.5%，为1982年以来最大同比涨幅。

商业内幕网站6月22日报道，花旗银行预测明年美国经济衰退可能性超过40%，加剧人们对美经济衰退的忧虑。

花旗银行资本市场主管克里斯滕·比特利（Kristen Bitterly）表示，美联储当前采取激进措施控制通胀，其影响可能会在12到18个月后才能真正在经济环境上显现出来。届时，美国经济面临衰退的可能性超过40%。

6月15日，美国联邦储备委员会宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调至1.5%至1.75%之间。这是美联储自1994年以来单次最大幅度的加息。今年3月、5月，美联储已经分别加息25个基点、50个基点。

商业内幕网站指出，随着利率上涨，以及严峻的价格压力向住房、食品和能源等实体经济领域扩散，人们对经济衰退的忧虑加剧。美国人在谷歌搜索“衰退”的次数要超过2004年以来的任何时候。

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