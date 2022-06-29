人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

通胀率居高不下 美国民众对经济衰退感到忧虑

2022年06月29日09:55 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京6月28日电 当前，居高不下的通胀率正令美国消费者情绪低落，对经济衰退担忧加剧。24日，美国密歇根大学发布的调查结果显示，美国的消费者情绪降至1952年以来的最低点。“政客”网站5月31日报道，美国人对当前经济的感觉“简直糟透了”。华盛顿邮报6月23日报道指出，数百万美国人在疫情中失去了工作，饥饿成为严重问题。如今的通货膨胀和战争又雪上加霜。

美国新闻周刊6月23日报道，调查显示，大多数美国人认为，物价上涨成为美国的一场危机。昆尼皮亚克大学6月22日发布的一项调查结果显示，59%的受访者认为当前的通胀已经酿成危机。

今年5月，美国消费者价格指数同比上涨8.6%，同比涨幅为1981年12月以来最大值。面对压力，美国总统拜登将其归咎于俄乌冲突。但在冲突爆发前的1月份，美国的通胀率就已经上涨到7.5%，为1982年以来最大同比涨幅。

商业内幕网站6月22日报道，花旗银行预测明年美国经济衰退可能性超过40%，加剧人们对美经济衰退的忧虑。

花旗银行资本市场主管克里斯滕·比特利（Kristen Bitterly）表示，美联储当前采取激进措施控制通胀，其影响可能会在12到18个月后才能真正在经济环境上显现出来。届时，美国经济面临衰退的可能性超过40%。

6月15日，美国联邦储备委员会宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调至1.5%至1.75%之间。这是美联储自1994年以来单次最大幅度的加息。今年3月、5月，美联储已经分别加息25个基点、50个基点。

商业内幕网站指出，随着利率上涨，以及严峻的价格压力向住房、食品和能源等实体经济领域扩散，人们对经济衰退的忧虑加剧。美国人在谷歌搜索“衰退”的次数要超过2004年以来的任何时候。

(责编：徐祥丽、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部