俄乌局势发展至今，美国拱火不断，对俄采取了空前严厉的制裁措施。这些制裁能否达到美国预期？中国社会科学院美国研究所所长倪峰认为，俄罗斯有能力和空间来应对制裁。深度介入俄乌冲突将严重损耗美国战略资源，美式霸权也在不断扩张的进程中加速衰落。

新华网特邀中国社会科学院美国研究所所长倪峰为您解读！

新华网：面对美国的极限施压，俄罗斯反击制裁的效果如何？

倪峰：俄乌冲突爆发以后，我们看到美国和西方对俄罗斯施加了极限制裁，制裁的规模和力度可以说是史上空前的。显然西方想通过制裁来削弱俄罗斯。但是另一方面，制裁本身作为一种对外政策的工具，能不能达到有效的目的？其实这本身一直是一个存质疑的问题。

冲突刚爆发的时候，西方对俄罗斯采取了一系列“核弹级”的制裁，幻想俄罗斯会马上被打垮，尤其是把卢布打到地板上去。但是我们看到情况和原来的期望恰恰相反，甚至随着战争的延续，卢布还在升值。所以美国和西方想通过制裁手段来彻底削弱俄罗斯，我想他们肯定会失望。

我们看到伊朗充其量只是一个中等强国，它无论从规模力量各方面跟俄罗斯都不可同日而语，美国也是采取了各种各样的办法，对伊朗围堵制裁。这个制裁从1979年伊朗革命（后）到现在，伊朗现在还反而成了一个在中东越来越有影响力的国家。这说明制裁工具的使用，本身它的效果是有限的。

反观美国跟西方对俄罗斯的制裁，如果拿历史的案例做对比，显然美国人想达到这个目标是很难的。俄罗斯从近代史以来一直是一个强国，而且它有广阔的战略纵深，幅员是全球最大的国家，还有强大的军事力量。而且俄罗斯民族又是一个极其有韧性的民族，在某种程度上它跟世界经济的联系可能比其他大国要少很多。在这种情况下，我觉得俄罗斯包括普京，有充分的能力和空间来反制制裁。

新华网：俄乌冲突不断升级，不断拱火的美国真获利了吗？

倪峰：从长期的角度来看，其实美国面临的最紧迫的、最根本性的问题是什么？美国自身的问题！美国国内现在有很多问题：在政治上是分裂的，在经济上，美国的基础设施跟以前比变得越来越破败，美国的制造业在外流，而且现在还受到新冠疫情这么巨大的冲击。现在美国要想维护它所谓的霸权，其实最要紧做的是把自己的问题解决好。包括布林肯也说美国的第一要务就是干好、办好自己的事。

从特朗普上台以后，其实美国很多人已经意识到了美国的问题，在这种情况下应该怎么办呢？美国应该更多的是内顾。首先要把自己的问题解决好。你要什么霸权？你所有东西不都是依赖于你的实力吗？你没有实力，这个事你就办不成了。

但是俄乌冲突，它拱火导致了这样一场冲突，冲突来了你自然就把更多的精力、资源投放到外部世界去了。其实这对美国来说，它的所谓的“世界领导力”变得越来越不可持续了。你的能力在跟你扩张过度的这种落差，随着俄乌冲突、美国的不断介入以后，这个落差不仅没有缩小，而且还在扩大。

我觉得对于美国自身的长期发展来说，其实是非常不利的。战争是能够产生一种“聚旗效应”，就说是如果外面发生战争，总统的支持率就会上去，因为面临的外部威胁使他们内部就会团结。但是我们看到现在由于美国的资源大量往外投，但美国国内老百姓是不买账的。现在美国国内面临着一个特别紧迫的问题，就是居高不下的通货膨胀。你看仗打到现在，其实拜登的支持率并没有上去，所以美国老百姓也不见得买账。

如果从长期的角度来看，美国不断投入到俄乌冲突上，这对美国的战略资源是巨大的损耗。而且它不仅对俄罗斯是这样，另一方面也对中国，把我们看成是最重大的挑战，还要应付两个对手，都是向外投入资源。在这种情况下，美国已经不是很强大的国内经济就越来越无法支撑了。

美国有一个很有名的学者叫保罗·肯尼迪，写过一本书叫《大国的兴衰》，这本书的一个核心观点是：所有帝国的衰败源自于它对外扩张的过度所导致的。所以说今天美国面临这个问题，包括美国这么深度地介入俄乌冲突，其实也是一种过度扩张的体现。

新华网：在世界日益多极化的趋势下，美国霸权是否正在衰落？

倪峰：我觉得美国霸权衰落，最重要、最突出的有这么几个方面：一是它本身出了问题，尤其是美国国内政治上的表现，它的政治极化和党争，只看党派、不讲是非导致了美国内部的分裂。在经济上，随着新自由主义在美国甚嚣尘上，导致美国贫富分化加剧。尤其是新世纪以来，包括两场战争、一场危机，包括特朗普上台以后，可以说美国的软实力受到了巨大的损害。它通过战争霸权的方式，这种扩张的行为在整个世界上越来越不得人心。

策划：刘加文

监制：杨定都

统筹：毕秋兰 刘小军

脚本：薛笔犁

特约嘉宾:中国社会科学院美国研究所所长 倪峰

视频：王硕

视觉设计：杨霁昕

编辑：唐凯

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(责编：燕勐、贾文婷)