新华社联合国6月28日电 中国常驻联合国代表张军28日在安理会乌克兰问题公开会上发言，敦促北约不要以乌克兰危机为借口挑动集团对抗，挑起“新冷战”。

张军说，同世界上所有爱好和平的国家和人民一样，中国密切关注北约的战略调整，深为关切北约所谓“战略概念”文件的政策意涵。北约某些领导人口口声声别国带来威胁，实际上恰恰是北约自己在世界各地制造麻烦。中方敦促北约吸取教训，不要以乌克兰危机为借口在世界范围内挑动集团对抗，挑起“新冷战”，不要在亚太地区寻找假想敌，人为制造矛盾与分裂。

张军说，中方坚决反对一些势力鼓动北约把触角进一步伸向亚太，或者依托军事同盟拼凑“亚太版北约”。早已过时的冷战剧本，绝不能在亚太重演，世界上正在发生的动乱战乱，绝不容在亚太发生。亚太地区国家普遍珍惜来之不易的和平繁荣局面，普遍期待聚焦互利合作，共谋发展振兴。任何人试图逆历史潮流而动，注定是没有前途的。

张军说，这次乌克兰危机再次给世人敲响了警钟。安全不可分割，迷信实力地位，扩张军事联盟，以牺牲别国安全谋求自身安全，必然会陷入安全困境。北约在冷战后五次东扩，不仅没有让欧洲更安全，而且埋下冲突的种子，这个教训值得反思。冷战早已结束，北约有必要重新考虑自身的定位和承担的责任，彻底摒弃基于集团对抗的冷战思维，按照安全不可分割原则，致力于构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。

张军强调，对话谈判是恢复并巩固和平的唯一可行途径，早日停火止战是国际社会的迫切愿望。过去一段时间，中国一直同所有爱好和平的国家一道，呼吁停火止战，积极致力于劝和促谈，为推动局势降温、早日恢复和平、缓解人道局势、稳定全球经济秩序作出了不懈努力。中方支持俄罗斯同乌克兰进行直接谈判，也欢迎联合国秘书长为推动解决粮食出口等问题正在开展的斡旋努力。

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