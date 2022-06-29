新华社哈博罗内6月28日电（记者滕军伟）博茨瓦纳27日举办“中国水稻丰收日”，庆祝中国节水耐旱稻种在博试种成功。

6月27日，博茨瓦纳代总统措霍瓦内（前中）在哈博罗内收割中国节水耐旱稻。新华社发（策基索·特巴洛摄）

当天，中国驻博茨瓦纳大使王雪峰同博代总统措霍瓦内一起走进水稻试验田，拿起镰刀收割水稻，共同分享丰收喜悦。两人还就加强两国农业合作进行了交流。

在“中国水稻丰收日”上收割的水稻系由博茨瓦纳农业与自然资源大学与博茨瓦纳非洲农业有限公司合作，选用中国节水耐旱稻种开展适应性试验种植，筛选培育适合博气候特点的水稻品种并在全国推广。

措霍瓦内表示，这次中国节水耐旱稻种试验种植成功，对博提高粮食产量、降低粮食进口依赖、保障粮食安全具有十分重要意义。中国在农业生产方面有着先进技术和丰富经验，期待两国在农业领域进一步加强合作。

这是6月27日在博茨瓦纳哈博罗内拍摄的中国节水耐旱稻试验田。新华社发（策基索·特巴洛摄）

王雪峰表示，中方愿同博方继续深化两国农业合作，分享中国在保障粮食安全方面的成功经验，帮助博深入开展包括耐旱水稻在内的粮食作物科学研究，为博积极应对气候变化、提高农业生产水平、早日实现粮食自给自足提供支持，用实际行动为博农民朋友带来更多实实在在的福祉。

博交通与公共工程部长莫拉莱、环境与旅游部长凯伦、农业部代部长莫莱巴齐以及博农业与自然资源大学、博茨瓦纳商会、农业协会、博非洲农业有限公司代表等共100余人参加了当天的活动。

目前，博茨瓦纳总统马西西正在国外访问。根据博茨瓦纳宪法，副总统措霍瓦内在马西西出访期间代行总统职责。

(责编：燕勐、贾文婷)