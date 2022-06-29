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俄罗斯卢布汇率达到7年来最高水平

2022年06月29日08:51 | 来源：新华社
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新华社莫斯科6月28日电（记者赵冰）俄罗斯卢布兑美元和欧元汇率28日继续走强，达到7年来最高水平。

根据莫斯科证券交易所数据，截至28日收盘时，卢布兑美元汇率为51.8比1，为2015年5月以来最高点；卢布兑欧元汇率为54.55比1，为2015年4月以来最高点。

俄罗斯投资专家德米特里·巴宾表示，俄罗斯市场上的外汇供需失衡现象仍然存在，从而助推卢布系统性走强。

分析认为，卢布兑美元汇率在下周有可能达到50比1，兑欧元汇率有可能达到52比1。目前尚难预测卢布汇率何时回落。

俄央行行长纳比乌琳娜本月10日曾表示，卢布汇率持续走强主要是因为在当前制裁条件下，俄进口萎缩而出口增加，同时资本流出减少。

2月24日俄方宣布发起特别军事行动后，卢布开始出现快速贬值迹象，对美元汇率当天跌破80比1，随后一路走低，3月9日一度跌破120比1，创历史新低。而随着俄方采取多方面举措应对制裁、稳定金融市场、提振市场信心，卢布汇率逐步回升，目前已超过俄乌冲突前水平。

(责编：徐祥丽、贾文婷)

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