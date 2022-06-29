新华社索非亚6月28日电（记者林浩）保加利亚总理佩特科夫28日宣布驱逐70名俄罗斯外交官。

佩特科夫当天在索非亚对媒体说，保加利亚相关部门认为这些被驱逐的俄罗斯外交官从事了有违保加利亚利益的工作。

据保外交部当天发布的消息，保方要求被驱逐的俄罗斯外交官于7月3日24时前离境，同时要求俄驻保使团工作人员的人数不得超过保驻俄使团人数，即最多23名外交人员和25名行政技术人员。

此外，保外交部当天在给俄罗斯驻保大使的口头照会中表示，保方希望俄罗斯暂时关闭其驻保加利亚鲁塞领事馆，保加利亚暂时关闭其驻俄罗斯叶卡捷琳堡领事馆。

保加利亚副总理、社会党主席尼诺娃表示，驱逐70名俄罗斯外交官是保加利亚外交史上前所未有的行为，将产生长期影响。该决定不是由部长委员会也不是由执政联盟作出，保社会党强烈反对这一决定。

本月22日，保国民议会通过对佩特科夫领导的政府的不信任动议。27日，佩特科夫向国民议会提交了政府辞呈，其领导的政府将继续运转至新内阁或看守内阁成立。

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