新华社联合国6月28日电 中国常驻联合国代表张军28日在安理会工作方法问题公开辩论会上发言，就改进安理会工作方法等阐述中方观点。

张军说，安理会的工作方法千条万条，团结一致是最重要的一条。安理会要始终致力于推动政治解决热点问题，在外交斡旋调解上下大功夫，积极推动谈判对话，化解争端。安理会成员要相互尊重，充分协商，最大限度照顾彼此关切，不要刻意激化矛盾和分歧，更不能人为制造分裂和对抗。

张军说，安理会近年来一直积极探索改进工作方法，提升工作效率，取得许多积极进展。与此同时，安理会工作中依然存在一些突出问题。

张军指出，安理会近年来新议题不断增多，综合性议题持续膨胀，有些显然已超出安理会的核心职权。安理会要集中精力处理威胁国际和平与安全的重大紧迫问题，避免随意新增议题。现有议题和审议安排要根据形势及时调整。安理会目前每月3次审议叙利亚问题，超出了实际形势需要。中方建议减少审议频率或合并审议。

在谈到各议题的执笔国或共同执笔国问题时，张军强调，执笔国是一项非正式安排，本应体现责任分担、共同参与。在实践中，许多问题的执笔国由个别常任理事国长期担任，有些执笔国有时把国别立场凌驾于集体之上，引起了越来越多的争议。中方主张系统性调整执笔国安排。作为一般性原则，每个议题设置两到三个共同执笔国，由常任理事国和非常任理事国共同担任。下属机构的主席应被邀请担任相应议题的执笔国。执笔国要同有关议题当事国、安理会其他成员、秘书处有关部门密切沟通，最大限度扩大共识，避免对抗。

张军说，要把握好提高透明和做好保密之间的平衡。时常有媒体或非安理会成员比安理会成员更早拿到文件草案。一些成员向媒体吹风介绍内部磋商情况时，对其他成员的立场进行歪曲解读、断章取义。这些作法严重影响安理会磋商，不利于安理会团结合作。中方支持安理会邀请民间社会代表参与会议，希望安理会轮值主席对邀请代表加强质量管理，确保其真正熟悉情况，立场客观公正，有助于安理会讨论解决问题。

张军说，制裁是安理会的重要工具，但只能是服务于政治解决的手段。安理会要克制轻易诉诸制裁的冲动，慎重把握强制措施的力度和范围，把附带损害降到最低。对制裁措施要及时审查，该调整的调整，该终止的终止。

针对有些安理会成员在发言中提到否决权问题，张军指出，否决权的使用，与安理会组成不公、成员阵营化密切相关。组成的不平衡，必然带来决策的不公。安理会成员中有不少国家属于一个政治集团，奉行相同或相近的外交政策，也拥有强大的政治、经济、军事、舆论等影响。他们利用数量优势，掌控安理会议程设置、议题执笔国分配、文件起草等主导权，经常不愿充分协商即强行推动决议草案，最终导致否决权的使用。解决这些问题需要从根源入手，让更多的发展中国家、独立自主的国家进入安理会，最大限度解决安理会组成不公正、不平衡问题。

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