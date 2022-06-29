新华社休斯敦6月28日电（记者徐剑梅）据美国媒体28日报道，美国执法人员27日在得克萨斯州圣安东尼奥市一辆大货车车厢里发现的移民死亡人数升至50人。这是美国近年来最严重的移民死亡事件之一。

据报道，事发地官员28日说，除在大货车车厢里发现的46具移民遗体外，另有4人在送医后死亡。死者中包括39名男性、11名女性。墨西哥外交部长埃布拉德在社交媒体上表示，50名死者中22人来自墨西哥，7人来自危地马拉，2人来自洪都拉斯，其余19人身份尚未确认。

报道说，这辆18轮大货车27日晚被发现时车厢里挤有近100人。车厢里没有水，空调也未工作。至少16人因中暑和脱水被送往当地医院，其中包括4名未成年人。

据《圣安东尼奥新闻快报》报道，这辆大货车的“身份”系伪造。有人用得州一家卡车公司在美国交通部和得州交通部登记的相同识别号码和车身颜色“克隆”了这辆车，显然是为了逃避当局的调查。警方27日晚已拘捕3人，尚不清楚3人与这起事件的关联。

6月以来，得州热浪滚滚。据气象部门消息，圣安东尼奥27日最高气温达38摄氏度。媒体报道说，在挤满人的车厢里，实际温度更高。

美国政府最新数据显示，今年5月，美国边境执法人员在美墨边境逮捕非法移民近24万人，再创新高。

得州地处美国中南部，同墨西哥接壤。2017年7月，在圣安东尼奥一家超市停车场发现一辆载有39名移民的货车，车内无水、无空调，车上10人因中暑、窒息及脱水而死。

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