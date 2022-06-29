本报记者 邹 松

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第八届世界电信发展大会近期在卢旺达首都基加利举行。这是该国际会议首次在非洲大陆举办，来自100多个国家和地区的千余名代表围绕大会主题“将未连接者连接起来，实现可持续发展”展开多层级探讨。会议通过了《基加利宣言》和《基加利行动计划》，呼吁各方加速弥合数字鸿沟，助力可持续发展。

推动数字化转型意义重大

世界电信发展大会是国际电信联盟以全球电信发展为主题举办的高级别会议，旨在交流各国电信政策和发展经验，制定相关战略规划和行动计划。与会代表一致认为，信息通信技术已成为各个经济产业的基础，也是改善人民生活的催化剂。在数字时代，普遍、安全和负担得起的宽带连接是不可或缺的，可以提高生产力、消除贫困并确保实现可持续发展。

国际电信联盟发表的新闻公报说，《基加利行动计划》为与联合国2030年可持续发展目标密切相关的数字化发展指明了方向。这是一份在新冠肺炎疫情之后加速数字化转型的路线图，也是国际电信联盟在未来4年开展相关工作的指导性文件。会议期间还举行了“伙伴关系促进互联互通”数字发展圆桌会议，重点讨论了政府、私营机构和民间组织为促进全球连通而作出的投资承诺。

国际电信联盟秘书长赵厚麟在会上表示，目前全球仍有近30亿人未实现“联网”，其中大多数人来自发展中国家和贫困农村地区。他说：“我们有义务让无法上网的人‘联网’，推动实现以联合国可持续发展目标为中心的新技术发展。”

当前，整个移动通信行业正在致力于加速解决移动互联网覆盖和使用差距，以及数字技能、手机负担能力等方面的问题。全球移动通信系统协会会长葛瑞德指出，由于移动通信行业多年来对网络基础设施的持续投入，全球移动网络的“覆盖差距”正在不断缩小。该协会公布的最新数据显示，移动网络已覆盖全球约94%的人口，其中，近42亿人使用移动互联网，已超过全球人口的一半。

国际电信联盟电信发展局主任多琳·伯格丹—马丁表示，需要进一步动员来自政府、全球技术部门和企业的领导人，提升数字包容性，并释放数字伙伴关系的力量，以实现联合国2030年可持续发展议程。

数字发展不平衡问题突出

“不让任何人离线”“不让任何人落后”在此次会议上被多次提及。东道主卢旺达总统卡加梅说，疫情下，全球更多地采用数字技术应用，但数字发展不平衡问题依然突出，数字应用仍存在诸多挑战。如果不平衡现象得不到遏制，不同地区的发展差距会越来越大。

数据显示，全球仍有近30亿人没有接入互联网，约4.5亿人居住在移动网络尚未覆盖的地区。在世界上一些最贫穷的国家，上网费用可能达到人均国民总收入的20%或更多，而该比例的合理范围为2%左右。

全球移动通信系统协会最新发布的报告预测，到2025年底，北美地区的5G覆盖人口比例将超过63%，而拉丁美洲只有11%，撒哈拉以南非洲地区仅有4%。值得注意的是，非洲地区的网络覆盖率低、网络速度慢等问题不可忽视。国际电信联盟数据显示，截至2021年10月，非洲整体网民数量超过5.8亿，互联网普及率为33%。与此形成对比的是，发达国家的互联网普及率已接近87％。

全球有约5600万学生处在移动网络尚未覆盖的地区，这些地区有一半在撒哈拉以南非洲。在高收入国家，87%的儿童和年轻人能够接入互联网；但在低收入国家，这个数字只有6%。

联合国贸易和发展会议此前发布报告指出，全球数字鸿沟在继续加深，数字经济发展呈现极大不平衡性。联合国秘书长古特雷斯表示，数字技术在帮助实现可持续发展方面潜力巨大，但挑战也是巨大的。

急需加强合作缩小鸿沟

联合国副秘书长刘振民指出，疫情使得“数字鸿沟的负面影响从未像现在这样明显”，使得“对于安全和包容的数字环境的需求，从未像现在这样清晰”。世界各国应加大努力，致力于加强数字化合作，为弥合数字鸿沟找到解决方案。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德表示，发达国家和发展中国家之间的数字鸿沟日益加深，“现在，我们比以往任何时候都更需要一个‘全球市政厅’来解决这些问题”。

联合国2020年6月公布了“数字合作路线图”，推动数字技术以平等和安全的方式惠及所有人，主要内容包括推动数字通用连接、促进数字技术成为公共产品、保证数字技术惠及所有人等。去年，联合国发起一项新的全球数字学习和技能倡议，为儿童和青少年提供各种学习设备，并投资教师及青年数字化技能培训等，得到联合国教科文组织与全球教育联盟160多个合作伙伴、联合国儿童基金会等的支持。

在非洲地区，许多国家努力通过合作缩小数字发展差距。2015年，非洲联盟成员国通过了《2063年议程》，计划用50年将非洲转变为未来全球高速发展地区，其目标之一是改变全球发展背景，加快全球化和信息通信技术革命。如今，从尼日利亚到肯尼亚，从卢旺达到加纳，信息技术创新已渗透到能源、农业、金融、医疗、娱乐、交通等各行各业。

以卢旺达为例，该国在全国范围内加快了数字化转型进程。目前大多数政府服务已实现数字化，民众可以线上办理业务。访问卢旺达的国际游客可以在线提交签证申请。卢旺达还推出了整合司法系统5个机构的综合电子案件管理系统，实现了多部门数据互联互通，提高了案件处理效率。卢旺达政府承诺为服务不足的群体和地区提高数字接入和包容性，目标是到2030年至少为280万个家庭配备智能手机。

南非“商业科技”网站评论说，推动非洲地区更多人“联网”，有助于地区各国加快经济转型，创造更多就业机会。消除数字鸿沟，需要各方共同参与，增强技术合作，打造创新的解决方案，特别是提升年轻一代的信息与通信技术技能。

（本报约翰内斯堡6月28日电）

《 人民日报 》（ 2022年06月29日 14 版）

(责编：杨光宇、袁勃)