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金砖合作机制彰显开放性和包容性（国际论坛）

马哈茂德·阿莱姆
2022年06月29日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　当前，国际形势复杂严峻，全球治理面临巨大挑战。各国唯有加强合作，才能尽可能减少外部不确定性对发展的不利影响，让发展成果惠及更多国家和民众。中国发挥今年金砖国家主席国作用，推动加强金砖合作正当其时，有助于发挥金砖国家合作机制的引领作用，推动完善全球治理。

　　金砖国家合作机制成立以来，金砖伙伴关系不断深化，合作成果不断落地，合作领域不断拓宽，金砖国家新开发银行等多边机构日臻成熟。金砖合作不仅为新兴市场和发展中国家实现发展提供助力，也推动新兴市场和发展中国家在全球治理体系中发挥更大建设性作用，对于促进国际关系民主化、推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展具有积极意义。

　　当前，加强新兴市场和发展中国家团结合作，比以往任何时候都更为重要。新兴市场和发展中国家人口占世界总人口的大多数，在全球经济版图中地位重要，具有巨大发展潜力。中国提出构建人类命运共同体、全球发展倡议等重要理念和国际公共产品，与其他新兴市场和发展中国家共同发展、共享机遇，为夯实全球发展基础、促进世界和平发展作出重要贡献。中国积极支持南南合作，首创“金砖+”合作模式，打造了金砖国家同新兴市场和发展中国家开展合作的重要平台，有利于团结自强，极大提升了金砖合作的全球影响力。

　　近年来，埃及政府实施多项经济改革措施，着手开展大型基础设施建设，致力于将埃及发展为区域和全球投资目的地。这些改革措施有助于维护埃及社会稳定，吸引了包括中国投资在内的大量外国投资。埃及去年底宣布将加入金砖国家新开发银行，并期待与其他新兴市场和发展中国家进一步加强合作。更多像埃及这样的新兴市场和发展中国家参与到“金砖+”合作中来，充分彰显金砖国家合作机制的开放性和包容性。

　　近年来，埃中两国共建“一带一路”取得丰硕成果，埃中全面战略伙伴关系不断发展。当前，新冠肺炎疫情仍在肆虐，国际形势不稳定性不确定性增加，新兴市场和发展中国家面临的发展挑战更加突出。在此背景下，埃及进一步发展对华关系、加强同金砖国家合作，不仅对埃中双方有利，也有助于促进地区乃至全球和平稳定与发展繁荣。

　　（作者为埃及前驻华大使）


　　《 人民日报 》（ 2022年06月29日 04 版）
(责编：杨光宇、袁勃)

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