金砖国家发出了维护和平的正义之声、时代之声，展现了推动发展的真诚愿望、行动能力，拿出了完善全球治理的积极主张、务实举措。国际舆论指出，想在当下见证可被称为历史性发展的事件，就应该将目光投向刚刚结束的金砖国家领导人第十四次会晤

世界百年未有之大变局加速演进，人类和平与发展面临前所未有的挑战。切实回应各国人民对和平发展的殷切期盼、对公平正义的强烈呼声、对合作共赢的坚定追求，维护并践行真正的多边主义，是每一个负责任的政治家和多边合作机制应有的担当。

习近平主席日前在北京以视频方式主持金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会，出席金砖国家工商论坛开幕式并发表主旨演讲。习近平主席的“金砖时间”聚焦金砖又超越金砖，深刻回答世界之问、历史之问、时代之问，既为深化金砖合作举旗定向、凝聚共识，又为促进世界和平发展贡献智慧和力量。金砖国家领导人第十四次会晤系列活动吸引世界目光，金砖国家贡献的积极、向上、建设性力量得到国际舆论充分肯定。德国《青年世界报》指出：“想在当下见证可被称为历史性发展的事件，就应该将目光投向刚刚结束的金砖国家领导人第十四次会晤。”

金砖国家发出了维护和平的正义之声、时代之声。当今世界很不太平，个别西方国家冷战思维抬头，大搞集团政治，大行霸权主义，导致世界面临分裂对抗的现实风险。习近平主席强调“和平是人类共同事业，需要各方共同争取和维护”，进一步阐释了全球安全倡议的内涵和现实意义，明确指出国际社会要摒弃零和博弈，共同反对霸权主义和强权政治，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，树立休戚相关、安危与共的共同体意识。习近平主席的讲话旗帜鲜明、掷地有声，表达了发展中国家热爱和平与安宁、反对霸权与强权的共同心愿。西班牙埃菲社认为，在当前充满不确定性的国际形势下，中国领导人直面风险挑战，呼吁不忘《联合国宪章》初心，牢记守护和平使命，引领金砖国家发出了加强团结合作、共克时艰的声音。

金砖国家展现了推动发展的真诚愿望、行动能力。金砖国家同为新兴市场和发展中国家，聚焦发展让金砖合作的步伐坚实笃定。习近平主席提出共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局，宣布中方落实全球发展倡议的重要举措，引领金砖国家以宏阔的视野共谋全球发展、以务实的行动推动共同发展。金砖方案超越个别西方国家奉行本国优先、推行保护主义的做法，超越个别西方国家以发展合作之名行对抗之实的做法。阿拉伯新闻网强调，中国引领金砖国家超越乌克兰危机等地缘冲突，专注于一个明确的前进议程，有助于金砖国家在贸易和投资方面发挥更大作用，开创一个更可持续、更公平的全球发展新时代。

金砖国家拿出了完善全球治理的积极主张、务实举措。习近平主席指出：“合作才能办成大事，办成好事，办成长久之事。”与个别西方国家长期固守“小圈子”思维，沉迷于以自我为中心，为维护霸权不惜践踏国际规则不同，金砖国家秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，对所有志同道合者敞开怀抱，不断扩大朋友圈，吸引力和影响力不断提升。《金砖国家领导人第十四次会晤北京宣言》就支持多边主义、完善全球治理体系等表明共同立场，为维护世界和平、促进共同发展提出金砖主张。18个国家的领导人出席全球发展高层对话会，充分表明发展中国家希望平等参与全球治理、共同把握人类前途命运。南非独立在线新闻网站指出：“金砖国家正在定义一种充满希望的新秩序，这一新秩序秉持公平正义、多边主义、发展进步等理念。”

在人类历史发展演变的关键时刻，中国成功主办金砖国家领导人第十四次会晤系列活动，秉持人类命运共同体理念，与广大新兴市场和发展中国家共谋合作共赢之道、共筑和平发展之基，为缔造人类光明未来注入了强大正能量。展望未来，中国与广大新兴市场和发展中国家坚定维护并践行真正的多边主义，合作发展之路必将越走越宽广。

《 人民日报 》（ 2022年06月29日 04 版）

(责编：杨光宇、袁勃)