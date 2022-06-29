本报记者 程是颉

“中国共产党勇于直面挑战、不断进步，在推动国家发展过程中展现出的智慧和魄力令人敬佩。”尼泊尔国际战略研究所所长巴斯卡·柯伊拉腊在接受本报记者采访时表示，中国共产党始终坚持以人民为中心，勇于攻坚克难，成功探索出了一条符合中国国情的发展道路，给其他国家发展进步提供了新的思路和有益借鉴，值得尼泊尔等广大发展中国家学习。

最近几年，柯伊拉腊以学者的身份多次到访中国，对中国日新月异的发展变化感受很深。“每一次到中国，我总能看到很多令人惊喜的变化。我想，伟大的成就源自伟大的党。中国大地上发生翻天覆地的变化，是中国共产党带领中国人民付出巨大努力奋斗得来的。”柯伊拉腊说，令人佩服的是，中国共产党在取得备受世界瞩目的国家发展建设成就的同时，没有安于现状，而是坚定地继续向前，推动实施人民群众期待的各项改革。

柯伊拉腊特别关注并深入研究中国领导人提出的发展理念。2021年，《习近平谈治国理政》第二卷尼泊尔文版发行，柯伊拉腊第一时间仔细通读，该书第三卷英文版也是他常放在案头、不时翻阅学习的书籍。“中国发展的经验，中国共产党人的智慧，在书里得到了集中体现。”柯伊拉腊表示。

柯伊拉腊对习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”理念进行了深入思考。他表示，中国发展经验充分证明，生态保护与经济增长并非是不可协调的对立关系，在经济发展的不同阶段，要仔细权衡两者对社会民生发展的作用，尤其是要关注环境问题带来的中长期影响。柯伊拉腊说：“习近平总书记提出这一理念，得到广大中国共产党党员的积极响应。在广阔的中国大地上，中国共产党带领广大人民群众深刻践行了这一理念，将中国的绿水青山真正变成了‘金山银山’。”

“天更蓝、水更清，中国的山山水水越来越显灵动，越来越有魅力。”柯伊拉腊说，生态环境的巨大变化是带给他最直观、最深刻的印象。在浙江省访学时，柯伊拉腊注意到原本高污染的企业进行了产业升级改造，新设备和工艺大大减少了污染排放。越来越多的山丘恢复了绿意，其中不少还种植了高价值的经济作物，成为当地发展的新增长点。“中国重视和保护环境的措施非常值得借鉴，对尼泊尔来说更具有重要意义。”柯伊拉腊表示。

柯伊拉腊十分惊叹于中国的脱贫成就。“中国政府如期实现脱贫目标，消除了绝对贫困，这是人类历史上前所未有的辉煌成就，着实令人震撼。”柯伊拉腊通过阅读有关报道，以及与中国学者的交流研讨，对中国精准扶贫、精准脱贫政策措施进行了深入研究，驻村帮扶这一特色实践给他留下深刻印象。“要理解中国扶贫取得的成就，就必须认识到广大年轻的中共党员干部付出的艰苦努力。”他说，这些驻村干部到每家每户走访调研，推动产业和投资在贫困地区实现落地，“他们努力将自己的学识转化成当地发展的机遇，为生活在贫困地区的人们带来新的生活希望”。

“中国以实际行动向全世界证明，消除贫困不再是一件‘不可能完成的任务’。” 柯伊拉腊说，这带给尼泊尔等同样面临贫困挑战的发展中国家巨大鼓舞。“我们要多向中国学习发展经验，从消除贫困、保护环境到吸引投资、发展经济。”

柯伊拉腊表示，中国共产党在发展自身的同时，积极参与全球发展合作，推动共同发展、绿色发展。“如今，共建‘一带一路’给尼泊尔和其他沿线国家带来新的发展机遇。”他相信，在中国共产党的带领下，中国一定会发展得越来越好，尼中两国各领域合作也将不断迈上新台阶。

《 人民日报 》（ 2022年06月29日 04 版）

(责编：杨光宇、袁勃)