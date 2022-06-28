中德新能源经济论坛在哥廷根举行。人民网记者 李强摄

人民网哥廷根6月28日电 （记者李强）6月27日，中德新能源经济论坛暨德国国轩高科开幕仪式在德国哥廷根举行，该论坛由国轩高科、百人会、布伦瑞克大学、哥廷根经济促进与城市发展协会、德国中国商会、同济大学汽车学院等联合举办，围绕中欧经济关系、能源革命、低碳化、新能源市场等话题进行讨论。

中国驻德国特命全权大使吴恳，德国下萨克森州州长斯蒂芬·魏尔，安徽省委常委、常务副省长刘惠、哥廷根市市长佩特拉·布鲁伊斯特、合肥市人民政府市长罗云峰、国轩高科董事长李缜与中德新能源产业众多业内人士共同参加了本次活动。

位于哥廷根的电池基地是国轩高科在欧洲的首个电池生产运营基地。据悉，这是继宁德时代、蜂巢能源等之后，又一家落户德国的中国新能源企业。

国轩高科董事长李缜在致辞中表示，国轩的哥廷根工厂，将逐步从过去的生产汽车零部件，转变成制造电池应用产品，这是一个艰难但充满希望的历程。“我们一定将中国先进的电池技术，德国先进的工艺工程，完美地结合起来，创造更加美善的产品，贡献给社会，以推动新能源产业的进步与发展。”

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