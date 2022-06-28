签约仪式。人民网记者 苏航摄

人民网喀土穆6月27日电 （记者苏航）26日，格林福德国际物流公司苏丹—中国快线首航仪式在苏丹首都喀土穆举行。中国驻苏丹大使马新民、格林福德国际物流公司总裁许群、苏交通部长希沙姆、企业家联合会主席哈桑、商业联合会秘书长乌法格以及交通部、海关、企业协会、海运公司等政府、工商界人士、在苏中资机构代表共约300人出席仪式。

苏丹—中国快线由载重3.2万吨的中波大西洋轮运营，提供每月固定航班服务，航期19天左右，往返于青岛港与苏丹港，辐射苏丹及周边邻国。首班货轮于6月11日从苏丹港起航，计划于6月28日抵达青岛港。

马新民在致辞中首先对苏丹—中国快线开通表示热烈祝贺，预祝中波轮船大西洋号首航一帆风顺、圆满成功。马新民表示，中苏两国人民长期友好、情深谊重。苏丹是中国在非洲重要的贸易和投资伙伴，两国经贸往来频繁、成果丰硕，苏丹—中国快线的开通，是中苏经贸合作的又一盛事、喜事，开辟了中苏海上货物运输的新通道，实现了两国人民和企业多年的心愿，将大幅缩短两国间货物往来时间，有力促进中苏经贸供应链畅通和物流合作，必将广泛惠及两国和两国人民。

马新民指出，中苏双方在海运方面合作潜力巨大，前景广阔，希望格林福德公司充分利用苏丹及苏丹港的区位优势，做大做强苏丹—中国快线业务，并积极参与苏方临港经济建设，推进中苏两国以能矿和农牧业为核心的全产业链合作，助力苏丹经济社会民生改善，为促进中苏友好合作关系发展贡献力量。

希沙姆等分别致辞，高度评价苏中历史性关系，一致认为苏丹—中国快线的开通对苏中两国以及非洲大陆均意义重大，不仅将便利苏中贸易往来，还将助力非洲东部地区互联互通，造福全体苏丹人民和广大非洲百姓。

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