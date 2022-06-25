新华社莫斯科6月24日电 专访：金砖国家领导人会晤具有重要现实意义——访俄罗斯工贸部副部长格鲁兹杰夫

新华社记者刘恺 黄河

俄罗斯工业和贸易部副部长格鲁兹杰夫24日接受新华社记者书面专访时说，金砖国家领导人第十四次会晤的举行对维护全球稳定、确保可持续发展具有重要现实意义。

格鲁兹杰夫说，本次金砖国家领导人会晤以“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”为主题，比以往任何时候都更具现实意义。他认为，国际社会当前面临的挑战具有跨越国界的属性，更加需要集体行动来应对，包括金砖国家在内的世界主要经济体应该进一步协调行动，共同努力维护全球稳定、确保可持续发展。

格鲁兹杰夫说，金砖国家在工业领域的合作正在积极推进，巩固金砖国家新工业革命伙伴关系具有积极意义。“巩固金砖国家新工业革命伙伴关系的任务是扩大和深化金砖国家在工业领域的务实合作。由政府和企业代表组成的俄方代表团每年都积极参加金砖国家新工业革命伙伴关系论坛。该论坛目前已成为加强企业与政府沟通的良好平台。”

格鲁兹杰夫说，金砖国家合作不断发展，扩大互利合作的潜力巨大。金砖国家经济总量占全球经济比重不断提升，尽管遇到诸多困难，2021年金砖国家间贸易额仍保持增长。

格鲁兹杰夫认为，当前全球经济复苏面临严峻挑战，“金砖国家能够成为世界稳定的中流砥柱和世界经济新格局的火车头”。未来，金砖国家有望在相互平等、尊重共同利益、战略协作等基础上，进一步推动经济一体化和贸易便利化。

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