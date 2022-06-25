新华社伦敦6月24日电（记者郭爽）英国国家统计局24日发布报告说，在最新一周的统计数据中，英国新冠确诊病例数比此前一周增加20%以上。英国卫生安全局指出，新冠变异病毒奥密克戎BA.5亚型很可能将成为英国主要流行毒株。

据英国国家统计局估测，在截至6月18日的一周内，约174万英国人确诊，比此前一周的约142万病例激增约23%。

英国国家统计局估测数据显示，截至6月17日的一周，苏格兰每20人中约有1人感染新冠病毒；在截至6月18日的一周，英格兰每40人中约有1人感染新冠病毒，北爱尔兰每30人约有1人感染，威尔士每45人中约有1人感染。

英国国家统计局指出，导致英国各地区新冠感染数量增加的原因很可能是新冠变异毒株奥密克戎BA.4和BA.5亚型混合传播的结果。

英国卫生安全局24日晚发布的新冠病毒技术简报显示，目前，奥密克戎BA.4和BA.5亚型在英格兰导致的感染为新增病例的一半以上。与BA.2亚型相比，奥密克戎BA.5的传播速度快35.1%，BA.4的传播速度大约快19.1%，这意味着BA.5亚型很可能将成为英国新冠主要流行毒株。

英国卫生安全局首席医疗顾问苏珊·霍普金斯说:“很明显，奥密克戎BA.4和BA.5亚型的日益流行显著增加已导致最近几周病例数量增加。我们看到，随着社区感染人数的增加，入院人数有所上升，但疫苗接种继续将重症人数和死亡人数保持在较低水平。随着患病率增加，我们所有人保持警惕和采取预防措施比以往任何时候都更重要。”

利兹大学医学院病毒学专家斯蒂芬·格里芬当天在接受新华社记者采访时说，“奥密克戎BA.4和BA.5亚型正在引发另一波感染，这已经是今年第三波。这些变异毒株导致的再感染率也显著增加，所有年龄段的患病率都在增加。这种情况凸显了这些（变异）病毒的逃疫能力，它们在全球范围内掀起感染浪潮的速度之快令人担忧”。

(责编：苏缨翔、崔越)