2022年6月24日，国务委员兼外长王毅就习近平主席主持金砖国家领导人会晤、全球发展高层对话会接受中央媒体采访，介绍中方落实全球发展倡议的重要举措。

王毅说，习近平主席在联合国大会提出全球发展倡议，旨在推动国际社会形成合力，聚焦发展，为破解发展难题、如期实现联合国2030年可持续发展议程贡献了中国方案和中国智慧。习近平主席在24日晚举行的全球发展高层对话会上又就落实全球发展倡议宣布了一系列务实举措，包括创设“全球发展和南南合作基金”、加大对中国—联合国和平与发展基金的投入、成立全球发展促进中心、发布《全球发展报告》、建立全球发展知识网络等，这将为动员全球发展资源、加快落实2030年可持续发展议程作出中国贡献。

王毅说，高层对话会还发布了一份包含32项举措的成果清单，覆盖全球发展倡议涉及的减贫脱贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、数字时代互联互通等八个重点领域，包括成立全球减贫与发展伙伴联盟、发起“促进粮食生产专项行动”、建立国际疫苗创新与研发合作联盟、推动建立全球清洁能源合作伙伴关系、建立全球森林可持续管理网络、举办全球发展国际论坛以及向发展中国家提供10万研修研讨名额等。

王毅强调，中方期待同国际社会一道，共同落实好高层对话会成果，开放各方共同参与的全球发展倡议项目库，为加速落实2030年可持续发展议程注入强劲动力。

(责编：苏缨翔、崔越)