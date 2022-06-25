2022年6月24日，国务委员兼外长王毅就习近平主席主持金砖国家领导人会晤、全球发展高层对话会接受中央媒体采访，介绍了金砖“中国年”“十大亮点”。

王毅说，在习近平主席擘画引领下，金砖的“中国年”硕果累累，亮点纷呈。中方全年将主办170多场各领域金砖活动，上半年仅部长级会议就举办了20多场，各场“金砖+”活动还吸引了50多个非金砖国家参与，金砖在全球的影响力不断扩大。王毅说，今年全年的金砖活动将达成37项重大成果，在数量和质量上都将达到金砖合作的新高度，可以初步归纳为“十大亮点”：

一是发出捍卫国际公平正义的金砖强音。发表《北京宣言》，就支持多边主义、完善全球治理体系等表明共同立场，为维护世界和平提出金砖主张。

二是巩固抗击疫情的金砖防线。启动“金砖国家疫苗研发中心”，搭建辐射发展中国家的联合研发和生产综合平台，助力构建人类卫生健康共同体。

三是为推动构建开放型世界经济作出金砖贡献。发表金砖国家《支持多边贸易体制和世贸组织改革联合声明》，提出《金砖国家加强供应链合作倡议》，凝聚维护多边贸易体制、完善国际贸易规则制定的金砖共识。

四是彰显打赢反腐败斗争的金砖行动。通过《金砖国家拒绝腐败避风港倡议》，深化金砖国家在跨境腐败治理、追逃追赃务实合作，构建新型全球反腐败治理体系。

五是为构建金砖一体化大市场夯基垒台。签署《金砖国家政府间关于海关事务的合作与行政互助协定》，发表《金砖国家贸易投资与可持续发展倡议》，为促进贸易便利化、实现经济复苏提供新的增长点。

六是为维护全球粮食安全注入金砖动力。达成首份《金砖国家粮食安全合作战略》，成立“农业农村发展论坛”，展现五国稳定全球粮食生产的务实行动和对全球粮食安全治理的积极贡献。

七是发掘创新发展的金砖潜力。建立“金砖国家技术转移中心网络”，举办“可持续发展大数据论坛”，助力五国经济转型升级和高质量发展。

八是拓展五国前沿科技合作新疆域。建立“金砖国家航天合作机制”，推进航天科技交流与创新，打造和平利用外空、航天技术促进可持续发展的金砖样板。

九是把握数字经济发展的时代机遇。达成“金砖国家数字经济伙伴关系框架”，发出“金砖制造业数字化转型合作倡议”，共同实现跨越式发展。

十是打造面向未来的高质量技术人才储备库。建立“金砖国家职业教育联盟”，举办职业技能大赛、可持续发展目标解决方案大赛、女性创新大赛，促进五国人才链、产业链、创新链衔接。

王毅说，今年我们还举行了金砖国家政党、智库和民间社会组织论坛，开展纪录片联拍联播活动，以丰富多彩的人文交流活动，讲好金砖故事，传播金砖声音，促进金砖五国相知相亲。我们还注重加强金砖机制建设，拓展“金砖+”合作，建立更广泛伙伴关系。尤其值得一提的是，金砖扩员进程已开始启动。各方一致支持讨论推进金砖扩员，首先明确扩员的指导原则、标准和程序。

(责编：苏缨翔、崔越)