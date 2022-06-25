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匈牙利高官：若继续制裁俄罗斯　欧盟将自讨苦吃

2022年06月25日13:21 | 来源：新华网
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新华社北京6月24日电 匈牙利总理府副部长欧尔班·鲍拉日23日说，欧洲联盟不应对俄罗斯施加更多制裁，而应努力促成俄罗斯和乌克兰停火及谈判。

欧尔班·鲍拉日当天在欧盟领导人峰会间隙接受路透社记者采访时说，欧盟对俄施加的制裁越多，自身反噬就越严重。欧盟最终会因经济问题成为失败方，匈牙利建议停止制裁。

“现在的情况是，我们采取越多制裁，自身状况就越糟糕。至于俄罗斯人？没错，制裁同样会伤及他们，但他们能够挺过去。”他说。

这名高级官员认为，欧盟应当改变现有策略。如果继续对俄施加制裁，欧盟最终将自讨苦吃。“谈判、停火、和平、外交，这才是我们的解决方案。”

俄罗斯2月24日在乌克兰发起特别军事行动以来，欧盟对俄施加六轮制裁，包括冻结俄罗斯寡头和政府官员资产并对其发布签证禁令、冻结俄罗斯中央银行资产、把多家俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会(SWIFT)运营的国际金融信息交换系统之外，以及禁止进口俄煤炭和石油。

匈牙利高度依赖俄能源，曾明确反对欧盟计划到年底前逐步停止进口俄罗斯石油。在5月30日至31日召开的欧盟特别峰会上，欧盟成员国领导人在同意给予匈牙利等国石油禁运豁免后，才就第六轮对俄制裁达成一致。（李彦南）

(责编：苏缨翔、崔越)

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