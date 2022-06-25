新华社北京6月25日电（记者谢希瑶）商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文24日说，相信以金砖国家领导人第十四次会晤为契机，金砖国家将进一步巩固和发展合作势头，擦亮金砖这块“金字招牌”，推动金砖机制成为全球经济复苏和可持续发展的加速器。

24日，王受文接受媒体采访，介绍金砖国家领导人第十四次会晤经贸成果。他表示，金砖五国领导人23日共同发表《金砖国家领导人第十四次会晤北京宣言》，批准了多项经贸成果，内容丰富，意义重大，为新时期的金砖经贸合作规划了重点，指明了方向。

一是核准了《金砖国家数字经济伙伴关系框架》，提出了提高港口数字化水平、鼓励数字基础设施投资、提升中小微企业能力等合作举措，开启了金砖国家数字经济合作新进程。

二是核准了《金砖国家贸易投资与可持续发展倡议》，聚焦营造良好贸易投资环境、提升能力建设等提出十余项合作举措，明确反对以应对气候变化等为名，设置贸易壁垒，规划了绿色、可持续发展的路径。

三是核准了《金砖国家加强供应链合作倡议》，强调不能人为干扰产业链供应链稳定，要共同努力维护产业链供应链安全畅通。

四是核准了《金砖国家加强多边贸易体制和世贸组织改革声明》，发出了坚定支持多边贸易体制的“金砖声音”。

王受文说，当前国际形势不稳定、不确定、不安全因素日益突出，但从本次会晤的丰富积极成果来看，金砖国家团结合作的意愿没有改变，动力没有衰减，金砖经贸合作的成色一定会越来越足，前景可期。

据王受文介绍，2021年，中国与其他金砖国家双边贸易逆势上涨，总额超过4900亿美元，同比增长40%，比五年前翻了一番，展现出很强的韧性。今年1至5月这一数字为2051亿美元，同比增长约16%，继续保持较高增速。

王受文指出，经贸合作已成为拉紧五国利益纽带、凝心聚力的重要抓手。同时，金砖国家贸易额占全球约20%，但相互之间的贸易仅占各自对外贸易总和的6%，占比较低，金砖经贸合作还有巨大的增长潜力。

谈及金砖国家深化供应链合作，王受文表示，当前，一些国家实行“脱钩断链”，构筑“小院高墙”，严重影响全球供应链安全稳定，阻碍全球经济复苏。金砖国家作为主要新兴市场国家代表，也是全球重要供应链节点国家，发出加强供应链合作的倡议，体现了金砖国家的责任担当和主动行动，为全球作出表率。

“我们期待同金砖国家围绕产业链供应链开展更宽领域、更深层次的合作，共同构筑稳定安全、互利共赢的产业链供应链体系，促进贸易投资流动和经济持续复苏。”王受文说。

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