新华社华盛顿6月24日电（记者熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃24日表示，美国经济规避衰退的路径正在变窄，今明两年美国经济面临严重下行风险。

格奥尔基耶娃当天在一场远程新闻发布会上表示，根据美联储6月货币政策会议阐述的政策路径，IMF预计美国经济将放缓。IMF将今年美国经济增长预期从4月的3.7%下调至2.9%，2023年增长预期从2.3%下调至1.7%。

当天的发布会在IMF结束对美国的第四条款磋商后召开。第四条款磋商是IMF每年对成员国经济表现和宏观政策的例行判断与评估。

格奥尔基耶娃说，IMF认为避免美国经济陷入衰退的路径正在变窄，必须认识到当前形势的不确定性。美国经济在今年、尤其是明年面临非常严重的下行风险。

她表示，美国收紧货币政策且增长放缓会产生广泛影响。IMF特别关注美国金融状况收紧及美元汇率升值对新兴市场和发展中经济体的影响。

IMF还建议美国政府取消过去五年间对贸易伙伴加征的关税，尤其是在通胀高企、供应链紧张的情况下。

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