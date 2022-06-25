新华社北京6月25日电 美国联邦最高法院23日通过一项裁决，推翻纽约州一项限制民众在外隐蔽携枪的法律。这一结果扩展了拥枪权，将给美国各州、各地带来深远影响。

纽约州州长凯茜·霍楚尔直言这是“黑暗一天”。“全美反思枪支暴力之际，纽约州限制那些能够隐蔽携枪者的法律被联邦最高法院鲁莽推翻，令人无法容忍。”

界限分明

联邦最高法院当天以6名保守派大法官赞成、3名自由派大法官反对如此“泾渭分明”的表决结果，裁定纽约州一项法律违反美国宪法。被推翻法律于1913年在纽约州生效，要求该州民众在取得许可后才能合法在公共场合隐蔽携带手枪。

加利福尼亚、夏威夷、马里兰、马萨诸塞、罗得岛等州和华盛顿哥伦比亚特区也有类似控枪法律。这些州和地区人口占全国大约四分之一。最高法院裁决结果将限制当地约束民众在公共场所携枪的能力，且控枪法律很快会受到司法挑战。

6名保守派大法官中，3人为前任共和党籍总统唐纳德·特朗普执政时任命。保守派大法官克拉伦斯·托马斯在裁决书中写道，纽约州法律使得“有普通自卫需求的守法公民，无法行使（宪法）第二修正案中在公共场所持有或携带武器自卫的权利”。

自由派大法官斯蒂芬·布雷耶在反对意见书中写道：这一裁决将为各州遏制枪支暴力的工作增加负担。

据美国“枪支暴力档案”网站统计数据，今年以来，美国已有近2.1万人因枪支暴力失去生命，已经发生279起造成至少4人死伤的“大规模枪击”事件。

在美国国内控枪呼声高涨背景下，联邦最高法院做出有利拥枪的裁决，对支持控枪的团体而言是重大挫折。纽约大学布伦南司法研究中心主任迈克尔·瓦尔德曼在社交媒体发文说，这一裁决可能成为美国历史上最高法院对“持枪权最大的扩展”。

黑暗一天

这是美国联邦最高法院十多年来首度对涉宪法第二修正案重要案件作出裁决。2008年，联邦最高法院裁决美国公民有权出于自卫目的在家持有枪支。

对于联邦最高法院裁定纽约州百年控枪法违宪，总统拜登痛斥此举“违背常识和宪法，我们所有人感到困扰”。他说，美国社会必须加强而非减少行动来保护同胞，“我呼吁所有美国人就涉枪安全议题发声”。

加州州长加文·纽瑟姆也在社交媒体发文，批评联邦最高法院的裁决“可耻”“危险”，“侵犯了各州保护公民不会在街头、学校、教堂遭枪击的权利”。加州民主党人同样准备推动尽可能有力的控枪立法。

控枪支持者担心，联邦最高法院当日裁决将导致街头出现更多枪支，推高暴力犯罪率，且削弱现有控枪措施，比如限制那些法院认定确实危险的人持枪，扩大对购枪者刑事背景审查，限制出售利用网络购买部件并组装、难以追踪的“幽灵枪”。

此外，这一裁决还令那些禁止在机场、医院、学校等敏感场所携枪的法律面临司法挑战。法新社报道，美国50个州中，一半允许民众无需批准即可在公共场合以不外露方式携枪；另一半则施加一定程度限制。

美联社在报道中委婉指出，联邦最高法院这一裁决同美国民意在某种程度上步调不一致。2020年总统选举投票时，大约一半选民表示美国涉枪法律应该更严格。新冠疫情暴发以来，美国枪支暴力案件数量再创新高，枪支购买也处于上升势头。（胡若愚）

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