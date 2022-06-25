■ 张 红

“作为新兴市场国家和发展中国家代表，我们在历史发展关键当口作出正确选择，采取负责任行动，对世界至关重要。”6月23日晚，中国国家主席习近平在北京以视频方式主持金砖国家领导人第十四次会晤并发表题为《构建高质量伙伴关系 开启金砖合作新征程》的重要讲话。

当前，世界百年变局和世纪疫情相互交织，各种安全挑战层出不穷，世界经济复苏步履维艰，全球发展遭遇严重挫折。世界向何处去？和平还是战争？发展还是衰退？开放还是封闭？合作还是对抗？在人类社会发展面临关键抉择之时，金砖国家直面“时代之问”，发出团结有力的“金砖声音”。

共筑安全——金砖国家要为动荡不安的国际局势注入稳定性和正能量。

当今世界，一些国家力图扩大军事同盟谋求绝对安全，胁迫别国选边站队制造阵营对抗，漠视别国权益大搞唯我独尊。如果任由这种危险势头发展下去，世界会更加动荡不安。

金砖国家是世界和平的维护者、国际安全秩序的建设者。金砖国家坚持多边主义，推动全球治理民主化，维护公平正义。近年来，金砖国家积极推进联合国框架下的重大全球性议程，以“小多边”促“大多边”，在反恐、维和、网络安全、能源安全、气候变化等领域推出一系列新倡议、新举措，为全球安全治理不断注入新动能。习近平提出的全球安全倡议，更是为世界指明了走出了一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里指出，这为破解全球和平赤字提供了原则性导向。

共谋发展——金砖国家要为世界经济复苏和全球可持续发展提供持续动力。

新冠肺炎疫情和乌克兰危机影响交织叠加，导致全球产业链供应链紊乱、大宗商品价格持续上涨、国际货币金融体系更加脆弱，为各国发展蒙上阴影，新兴市场国家和发展中国家首当其冲。危机会带来失序，也会催生变革，关键取决于如何应对。

“新形势下，金砖国家更要敞开大门谋发展、张开怀抱促合作。”习近平明确提出。金砖合作“从小到大”，从世界经济版图中的边缘地带变成举足轻重的力量。目前，金砖国家的经济总量约占世界的25%，贸易总额约占世界的18%。近年来，金砖国家对世界经济增长贡献率超过50%。金砖国家的兴起得益于经济全球化。推动建设开放型世界经济，是金砖国家的共识，也是责任。

“在全球可能被一些地区局势拖入相互指责和分裂的泥淖之际，金砖合作有助于引领世界回到发展议程上来。”菲律宾金砖国家政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔说。在刚刚结束的金砖国家工商论坛上，与会各方就扩大疫情下的卫生健康合作、秉持开放理念、推动全球可持续发展、拥抱数字经济、增强产业链供应链韧性以及工商界加强合作等方面达成共识。在6月24日的全球发展高层对话会上，习近平强调，我们要把发展置于国际议程中心位置，落实联合国2030年可持续发展议程，打造人人重视发展、各国共谋合作的政治共识。这为破解全球发展赤字提供了新动力。

共创未来——金砖国家要推动国际社会携手开辟更加光明美好的发展前景。

联合国秘书长古特雷斯曾警告，全球发展到了“紧急时刻”。现有全球治理体系滞后于时代发展，暴露出诸多硬伤和软肋；一些国家频繁将全球治理平台“工具化”和“武器化”，不断破坏已然危机重重的全球治理体系；在国际秩序加速调整的变革年代，全球治理体系变革动能严重不足。

“世界上的问题错综复杂，解决问题的出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体”。习近平深刻指出。金砖合作的意义，早已超出五国范畴。自成立以来，金砖机制就同广大新兴市场和发展中国家的命运紧密相连。以2013年德班会晤为起点，金砖国家领导人先后与非洲、南美、上合组织和欧亚经济联盟成员国、“环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议”成员国领导人举行对话会。2017年厦门会晤上，习近平提出了“金砖+”合作理念。五年来，金砖国家同其他新兴市场和发展中国家在重大国际和地区问题上加强沟通协调，用合作共赢的“大舞台”抵制冷战思维的“小圈子”，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。哈佛大学费正清中国研究中心研究员罗斯·特里尔指出，以人类命运共同体为纲领的全球治理体系，给国际格局新秩序的建立带来新动力。这为破解全球治理赤字勾勒出新路径。

烈火见真金。16年来，面对惊涛骇浪、风吹雨打，金砖这艘大船乘风破浪、勇毅前行，走出了一条相互砥砺、合作共赢的人间正道。只要我们高扬互利共赢之帆、把稳团结合作之舵，金砖国家这艘大船就一定能够乘风破浪，驶向更加光明美好的彼岸！

（作者为本报评论员）

(责编：贾文婷、崔越)