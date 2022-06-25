6月23日晚，习近平主席在北京以视频方式主持金砖国家领导人第十四次会晤并发表重要讲话，系统阐释中国推动金砖国家构建更加全面、紧密、务实、包容的高质量伙伴关系的主张。习近平主席的重要讲话从人类社会共同利益出发，擘画金砖合作新蓝图，必将有力推动金砖合作开启新征程，为应对全球突出挑战、促进世界和平发展发挥更大作用。

“16年来，面对惊涛骇浪、风吹雨打，金砖这艘大船乘风破浪、勇毅前行，走出了一条相互砥砺、合作共赢的人间正道。”习近平主席高度肯定金砖机制引领国际关系实践变革的重要意义。过去一年来，面对突出的全球安全和发展挑战，金砖国家始终秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，加强团结协作，携手攻坚克难，充分展现了金砖机制的韧性和活力，增强了国际社会对金砖合作持续为世界注入积极、稳定、建设性力量的期待和信心。这是属于所有金砖国家的成功，对于全球携手因应时代变局具有重要意义。

当前，世界百年未有之大变局正在加速演进，新冠肺炎疫情仍在蔓延，人类社会面临前所未有的挑战，世界发展进入新的动荡变革期。作为新兴市场和发展中国家的重要代表，金砖国家作出正确选择，采取负责任行动，对世界至关重要。着眼推动金砖合作提质升级，习近平主席强调金砖国家要坚持和衷共济，维护世界和平与安宁；要坚持合作发展，共同应对风险和挑战；要坚持开拓创新，激发合作潜能和活力；要坚持开放包容，凝聚集体智慧和力量。这些主张有助于维护金砖国家的共同利益，有助于金砖合作为国际关系体系注入更多稳定性和正能量。会晤通过并发表的《金砖国家领导人第十四次会晤北京宣言》，体现了金砖国家在加强和改革全球治理、团结抗击疫情、维护和平与安全、促进经济复苏、加快落实联合国2030年可持续发展议程、深化人文交流、完善金砖机制建设等方面的广泛共识。

“危机会带来失序，也会催生变革，关键取决于如何应对。”面对国际形势更趋复杂严峻，多边和单边、公道和霸道、团结和分裂之争日益凸显，金砖国家更加需要完善合作机制、提升合作质量，不断扩大金砖合作的全球影响。作为今年金砖国家主席国，中国推动金砖合作在供应链、贸易投资、粮食安全、应对气候变化、数字经济等诸多领域搭建新平台、迈出新步伐。中国推动“金砖+”合作模式不断深化拓展，支持推进金砖扩员进程，努力提升金砖合作的开放性和包容性。全球发展倡议和全球安全倡议是中国着眼维护各国共同利益而提供的国际公共产品，反映了广大新兴市场和发展中国家的共同心声，有助于在全球治理体系变革中增强新兴市场和发展中国家的代表性和发言权。中国将致力于同其他金砖国家一道，推动两大倡议落地见效、走深走实，实现更广泛的发展、更普遍的安全。

在历史发展的关键当口，金砖国家领导人第十四次会晤在坚持多边主义、共同防控疫情、深化经济务实合作、促进全球共同发展、加强人文交流互鉴等领域达成广泛共识，在金砖合作进程中具有继往开来的里程碑意义。新征程上，只要金砖国家团结一心，凝聚力量，勇毅前行，金砖合作之路必将越走越宽广，为推动构建人类命运共同体、开创人类美好未来作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年06月25日 06 版）

(责编：贾文婷、崔越)