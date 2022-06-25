中华人民共和国主席 习近平

各位同事：

发展是人类社会的永恒主题。上世纪60年代末，我在中国黄土高原的一个小村庄当农民，切身体会到了百姓的稼穑之难和衣食之苦，他们对美好生活的渴望深深印在我的脑海里。半个世纪后，我重访故地，看到乡亲们吃穿不愁，衣食无忧，脸上洋溢着幸福的笑容。

中国古人说：“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。”这些年，我走遍中国城镇乡村，也访问过不少国家。我深深感受到，只有不断发展，才能实现人民对生活安康、社会安宁的梦想。

长期以来，广大发展中国家为探索符合自身国情的发展道路、实现经济社会发展作出了不懈努力，取得令人瞩目的成果。新兴市场国家和发展中国家经济已占全球半壁江山，在科技、教育、社会、文化等领域也取得长足发展。

当前，新冠肺炎疫情吞噬全球多年发展成果，联合国2030年可持续发展议程落实进程受阻，南北鸿沟继续拉大，粮食、能源安全出现危机。有的国家将发展议题政治化、边缘化，搞“小院高墙”和极限制裁，人为制造分裂和对抗。同时，各国人民求和平、谋发展、促合作的愿望更加强烈，新兴市场国家和发展中国家团结自强的意志更加坚定，新一轮科技革命和产业变革给各国带来的机遇更加广阔。

这是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代。我们要认清世界发展大势，坚定信心，起而行之，拧成一股绳，铆足一股劲，推动全球发展，共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局。

第一，我们要共同凝聚促进发展的国际共识。只有各国人民都过上好日子，繁荣才能持久，安全才有保障，人权才有基础。我们要把发展置于国际议程中心位置，落实联合国2030年可持续发展议程，打造人人重视发展、各国共谋合作的政治共识。

第二，我们要共同营造有利于发展的国际环境。保护主义是作茧自缚，搞“小圈子”只会孤立自己，极限制裁损人害己，脱钩断供行不通、走不远。我们要真心实意谋发展、齐心协力促发展，建设开放型世界经济，构建更加公正合理的全球治理体系和制度环境。

第三，我们要共同培育全球发展新动能。创新是发展的第一动力。我们要推进科技和制度创新，加快技术转移和知识分享，推动现代产业发展，弥合数字鸿沟，加快低碳转型，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

第四，我们要共同构建全球发展伙伴关系。合作才能办成大事，办成好事，办成长久之事。发达国家要履行义务，发展中国家要深化合作，南北双方要相向而行，共建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系，不让任何一个国家、任何一个人掉队。要支持联合国在全球发展合作中发挥统筹协调作用，鼓励工商界、社会团体、媒体智库参与全球发展合作。

各位同事！

中国一直是发展中国家大家庭一员。我去年在联合国大会提出全球发展倡议，我们将采取务实举措，继续支持联合国2030年可持续发展议程。

——中国将加大对全球发展合作的资源投入，把南南合作援助基金整合升级为“全球发展和南南合作基金”，并在30亿美元基础上增资10亿美元；将加大对中国—联合国和平与发展基金的投入，支持开展全球发展倡议合作。

——中国将同各方携手推进重点领域合作，动员发展资源，深化全球减贫脱贫合作，提升粮食生产和供应能力，推进清洁能源伙伴关系；加强疫苗创新研发和联合生产；促进陆地与海洋生态保护和可持续利用；提高全民数字素养和技能，加快工业化转型升级，推动数字时代互联互通，为各国发展注入新动力。

——中国将搭建国际发展知识经验交流平台，成立全球发展促进中心，建立全球发展知识网络，开展治国理政经验交流，促进互学互鉴；举办世界青年发展论坛，共同发起全球青年发展行动计划，为落实联合国2030年可持续发展议程汇聚最广泛力量。

“心合意同，谋无不成。”让我们坚定信心，朝着构建高质量伙伴关系的正确方向携手奋进，共创繁荣发展新时代！

谢谢大家。

（新华社北京6月24日电）

《 人民日报 》（ 2022年06月25日 02 版）

(责编：贾文婷、崔越)