人民网开罗6月24日电 （记者沈小晓）6月21日，位于埃及斋月十月六日城的中埃友好示范学校迎来了一堂特殊的中文课。19名埃及中学生坐在由集装箱搭建的教室里，借助互动大屏和教学软件，与来自中国的汉语教师进行线上互动，学习“你好”“上午好”等日常中文表达。

埃及学生与网龙中文老师在线互动。网龙网络控股有限公司供图

这是由网龙网络控股有限公司（简称“网龙”）与埃及政府合作的智慧教室项目。此前网龙向中埃友好示范学校和埃及努菲亚学校捐赠两所智能空间教室，分别于6月21 日和6月22日向当地学生开展中文直播课程。

智慧教室利用集装箱/板房的节能、环保、可循环利用等特点，将集装箱/板房教室及设备进行可拆装设计，使教室能够便捷运输并快速部署。教室里装有互动大屏、101VR沉浸式等多种高科技教学设施，实现数字化教学。

课堂上，埃及学生们在AI老师的辅助引导下，积极参与课程中的学习、跟读、互动和汉字书写环节。较之传统课堂教学“师徒式”互动，课程引入的AI老师，有效提升了学生们的开口率，结合即时反馈系统，形成了“多师课堂”的效果。

AI老师辅助中文直播授课。网龙网络控股有限公司供图

一位名为索德斯的七年级学生表示，“这是我第一次上直播课。这样的上课方式也让我觉得很新奇！我十分热爱中文，虽然没有去过中国，但是非常想去。今天的中文课堂很有趣，我也很喜欢这样的课堂，有机会一定还要参加！”

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