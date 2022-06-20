人民网华盛顿6月20日电 （记者李志伟）近来，美国配方奶粉等一些日常用品短缺问题愈加明显，引发美国民众的焦虑和不安。《今日美国报》称“这个国家处于恐慌之中”。该报与萨福克大学近日联合发布的民调显示，71%受访者认为美国“走在错误的方向上”。

美国总统拜登6月16日向媒体表示，在美国“人们真的、真的情绪低落”。“如果你想用一个直接的晴雨表，来反映人们在餐桌上谈论的话题以及事情是否进展顺利，那就是食物的价格以及加油站的汽油价格。”

从表面上看，美国出现配方奶粉等商品短缺问题，是由于疫情以及供应链冲击。运输、劳动力和天然气的高成本加剧了供需失衡。货物运输变得更加昂贵。美国非织造工业协会名誉主席戴夫·鲁斯表示，美国创纪录的柴油价格削弱了司机的盈利能力，以至于一些司机拒绝载货。

然而，这些现象背后的深层次矛盾在于美国经济和政治体制弊端，民众利益往往成为行业垄断、政商勾结、党派争斗等的牺牲品。一方面，美国高度自由化的市场经济导致很多行业存在严重垄断行为。美国非政府组织“食品与水观察”研究主任阿曼达·斯达巴克指出，美国联邦政府没有阻止企业的垄断行为，对于发生此次危机负有很大责任。彭博新闻社报道说，一些经济学家认为，除了成本上升外，消费品价格上涨也是企业权力的结果，企业提高价格以增加利润率。美国经济政策研究所称，美国企业的定价决策是“通货膨胀的传播者”。

另一方面，美国政府治理之乱愈发凸显，体现为政治裂痕加大、新冠疫情失控、经济发展失衡。布鲁金斯学会高级研究员威廉·高尔斯顿在《华尔街日报》刊文称，“拜登政府的反应太慢了”，65%的美国人认为拜登对重要问题和事件“反应迟钝”。美国政府问责局的多份报告显示，美国的食品安全体系分散在不同的部门和机构，职责重叠。

美国联邦众议员奇普·罗伊表示，在疫情应对之初，就可以预见，数万亿美元的刺激法案会导致通胀、劳动力短缺、供应链中断等问题，并对制造商产生影响。而臃肿、无能、政治化的美国食药局加剧了这一问题。

美国伦理与公共政策中心卫生政策研究员戴维·格尔特勒批评说，拜登政府“经常试图通过指责他人来掩盖自身的许多失败之处”。在赤字、供应链、经济政策和法治方面，美国都被带到了“几十年来的最低点”。

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