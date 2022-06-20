人民网莫斯科6月20日电 （记者荣翌）当地时间17日至19日，由中国驻俄罗斯大使馆主办，俄罗斯新西伯利亚国立技术大学孔子学院（新技大）承办的2022年“汉语桥”大中小学生中文比赛全俄总决赛在线上举行。来自俄罗斯七个赛区的代表队共48名选手参赛。

中国驻俄罗斯大使馆教育处公使衔参赞曹士海在开幕式致辞中指出，语言学习对促进中俄关系健康稳定发展、巩固两国人民世代友好具有重要意义。“汉语桥”不仅是语言和文化之桥，更是友谊与心灵之桥，是选手们展示汉语知识水平的舞台，更是两国民心相通、文明互鉴的体现。

新西伯利亚州教育部青年政策司副司长斯维特兰娜·玛丽娜表示，近年来，两国在教育领域合作不断加强，“汉语桥”这类大型比赛将为深化两国关系发挥积极作用。

在有备演讲环节，选手们从不同角度阐释对“天下一家”“追梦中文，不负韶华”以及“快乐汉语”的理解。在才艺展示环节，选手们通过京剧、武术、书法、舞蹈、音乐等才艺节目，表达对中国文化的热爱。答题和即兴演讲则考验选手们的汉语基本功和知识面，以及对中国国情、民俗、历史的认知。

本次总决赛在俄罗斯社交网络平台VK全程直播，吸引近2万名观众观看和4100名观众为自己喜欢的选手投票。俄罗斯多家主流媒体对决赛进行跟踪采访与报道。

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