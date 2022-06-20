人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

2022年“汉语桥”大中小学生中文比赛全俄总决赛举行

2022年06月20日20:37 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网莫斯科6月20日电 （记者荣翌）当地时间17日至19日，由中国驻俄罗斯大使馆主办，俄罗斯新西伯利亚国立技术大学孔子学院（新技大）承办的2022年“汉语桥”大中小学生中文比赛全俄总决赛在线上举行。来自俄罗斯七个赛区的代表队共48名选手参赛。

中国驻俄罗斯大使馆教育处公使衔参赞曹士海在开幕式致辞中指出，语言学习对促进中俄关系健康稳定发展、巩固两国人民世代友好具有重要意义。“汉语桥”不仅是语言和文化之桥，更是友谊与心灵之桥，是选手们展示汉语知识水平的舞台，更是两国民心相通、文明互鉴的体现。

新西伯利亚州教育部青年政策司副司长斯维特兰娜·玛丽娜表示，近年来，两国在教育领域合作不断加强，“汉语桥”这类大型比赛将为深化两国关系发挥积极作用。

在有备演讲环节，选手们从不同角度阐释对“天下一家”“追梦中文，不负韶华”以及“快乐汉语”的理解。在才艺展示环节，选手们通过京剧、武术、书法、舞蹈、音乐等才艺节目，表达对中国文化的热爱。答题和即兴演讲则考验选手们的汉语基本功和知识面，以及对中国国情、民俗、历史的认知。

本次总决赛在俄罗斯社交网络平台VK全程直播，吸引近2万名观众观看和4100名观众为自己喜欢的选手投票。俄罗斯多家主流媒体对决赛进行跟踪采访与报道。

(责编：徐祥丽、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部