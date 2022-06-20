新华社记者唐霁 徐永春

法国国民议会选举第二轮投票19日结束。根据法国内政部20日公布的统计结果，支持总统马克龙的中间派联盟“在一起”获得的议席数虽然领先其他党派，但未能达到绝对多数。

分析人士指出，在国民议会选举中失去绝对多数优势，意味着马克龙未来五年执政将面临更多阻力。同时，左翼联盟和极右翼政党在此次选举中崛起，反映出法国当下社会矛盾加剧，社会撕裂越发明显。

未获绝对多数

法国内政部统计显示，中间派联盟“在一起”获得245席，低于占据国民议会绝对多数所需的289席；极左翼政党“不屈法国”领导人梅朗雄所在的左翼联盟获得131席，成为议会最大反对党派；玛丽娜·勒庞率领的极右翼政党“国民联盟”也取得历史性突破，获得89席；传统右翼政党共和党获得61席。

法国国民议会选举又称立法选举，执政党能否在国民议会中占据绝对多数席位，将影响法国新总理人选任命及政府组成，同时也对执政党今后施政有重要影响。失去绝对多数席位，意味着马克龙如果想要推行接下来的一系列政策，就不得不在议会寻求中间派联盟外其他政党的支持，而这意味着他将在很多政策上做出让步。

此外，卫生和疾病预防部长布丽吉特·布吉尼翁、生态转型和国土协调部长阿梅莉·德蒙沙兰、总理府负责海洋事务的国务秘书朱斯蒂娜·贝南等多位参加议会选举的政府官员落选。法国媒体认为，这对马克龙阵营今后执政同样造成影响。按照政府此前规定，参加议会选举的政府官员一旦落选将辞职，因此议会选举后，政府将面临大规模重组。

施政面临压力

法国总理伊丽莎白·博尔内在议会选举结束后发表讲话说，目前的情况“对国家构成风险”。此间分析人士认为，马克龙阵营下一步将寻求与议会其他政党特别是共和党的联合，以获得绝对多数席位。消息人士称，未来几天，马克龙阵营将和共和党开始谈判。

法国媒体分析认为，如果无法得到其他阵营支持，马克龙可以参照历史先例，放弃寻求议会绝对多数，保持目前相对多数现状，并继续让博尔内担任总理。

法国《回声报》在报道中举例指出，1988年，左翼社会党人密特朗连任总统，但社会党在国民议会选举中未能获得绝对多数席位，密特朗任命社会党的米歇尔·罗卡尔担任总理。此后，政府多次利用宪法第49条第3款的规定，即在不提交国民议会投票的情况下通过法律草案。虽然政府利用宪法绕过议会的做法可能引发反对派提出谴责动议，并争取绝对多数票来推翻政府，但罗卡尔担任总理期间，这种情况并未发生。

不过《回声报》文章同时指出，自2008年宪法改革以来，宪法第49条第3款在使用上受到了更多限制，目前只适用于财政或社会保障融资等法律草案。如果马克龙选择效仿密特朗的做法，那么未来他要想在国民议会通过其他重要法律草案将无法绕过议会，必须争取议会绝对多数议员的支持。这无疑会令他在推行改革过程中面临较大阻力。

法国社会撕裂

分析人士指出，此次议会选举法国政坛出现了中间派、代表中下层民众利益的极右与极左翼政党三方角力的新格局，反映出建制与反建制阵营对立更加严重。

此次议会选举中，梅朗雄所在的左翼联盟虽然没有获得议会绝对多数席位，但已经成为议会最大反对党派。极右翼政党在议会选举中的崛起同样引发舆论关注，玛丽娜·勒庞不仅本人在加来海峡省的选区中获胜连任议员，她率领的“国民联盟”获得的议席数更是首次达到可以组建议会党团的要求。

法国政治学者热罗姆·圣-马里指出，本次议会选举左翼联盟和极右翼政党的崛起是法国政治的一个转折点，反映出法国社会的撕裂。他指出，马克龙在第一个五年任期并没有从根本上进行改革，反而使阶级固化进一步加深，法国底层民众和精英阶级的对立不断加剧，社会矛盾持续发酵。

值得一提的是，国民议会选举第二轮投票与第一轮一样，也出现高弃票率问题。在12日举行的第一轮议会选举投票中，弃票率已经达到52.49%的历史最高水平，而第二轮投票的弃票率更是超过第一轮，达到53.77%。有分析人士指出，两轮投票都遭遇高弃票率在一定程度上反映了民众对法国当前政治的失望。（参与记者：刘芳、邢建桥）

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