新华社波哥大6月19日电 新闻人物：哥伦比亚当选总统古斯塔沃·佩特罗

新华社记者陈昊佺 徐烨

哥伦比亚第二轮总统选举投票19日举行。初步计票结果显示，左翼竞选联盟“哥伦比亚历史公约联盟”候选人古斯塔沃·佩特罗赢得总统选举。

佩特罗1960年出生于哥伦比亚科尔多瓦省，毕业于哥伦比亚对外大学经济科学系。他曾参加哥伦比亚左翼游击队M-19（“4月19日运动”），1990年游击队解散后，他联合其他前游击队成员成立新政党，担任过国会参议员、众议员和波哥大市长等职务。任参议员期间，他曾批评右翼武装和政客间的联系；出任波哥大市长期间，他大力推动反腐斗争和公共事业建设，大幅降低了波哥大市的平均失业率。

佩特罗曾在2010年和2018年两次参加总统竞选。在今年3月的党派选举中，佩特罗被推选为左翼竞选联盟“哥伦比亚历史公约联盟”总统候选人，随后他提名环保主义者弗朗西亚·马克斯作为其竞选搭档。

经济上，佩特罗强调要让哥伦比亚经济发展摆脱资源依赖，推动可持续发展转型。佩特罗承诺上任后将叫停全部新建原油项目，通过发展旅游业和绿色能源以及征收财富税等方式替代当前政府依赖的石油收入；同时表示将向富裕阶层额外征税，平衡财政赤字，保证社会公平，这成为其最有左翼特色的政策。

政治上，他强调将以哥1991年颁布的宪法为核心，保证公民权益，重点加强对国内弱势群体的保护，继续推动哥国内和平进程，同时在气候变化、世界和平等议题上加强与国际社会合作。

佩特罗承诺，当选后将为女性接受高等教育提供便利，为女性提供更多公共职位。他同时承诺，将为哥伦比亚建立免费公共教育体系和统一公共卫生系统。

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