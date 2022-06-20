新华社约翰内斯堡6月19日电 专访：金砖框架下中国南非疫苗合作将造福非洲——访科兴公司南非合作伙伴卢莫乐仕集团首席执行官克莱因

新华社记者荆晶

中国科兴公司在南非本地的合作伙伴卢莫乐仕集团首席执行官希尔顿·克莱因日前在接受新华社记者专访时说，中国与南非在金砖框架下的疫苗合作不仅可以为非洲民众带来健康红利，还能帮助非洲创造就业、发展经济，最终让“非洲疫苗非洲造”成为现实。

克莱因说，卢莫乐仕集团与科兴公司合作，自2021年9月起在南非开展针对6个月到17岁儿童和青少年的新冠疫苗Ⅲ期临床试验。最初试验计划招募2000名志愿者，但最终参与人数高达4500人。

“试验显示了非常积极的结果，没有出现严重不良反应。统计结果显示，接种科兴新冠疫苗的青少年无论是住院率还是死亡率都明显降低。”克莱因说。

当前，卢莫乐仕集团正在向南非药品监管部门申请科兴新冠疫苗加强针的临床试验。

“我们已经申请在南非全面批准科兴疫苗，并将疫苗适用年龄定在6岁以上，这样一来，南非儿童无疑将会得到更好的保护。”克莱因说，儿童是南非和非洲的未来，如何在新冠疫情中保护儿童具有重要意义，科兴疫苗已经成为许多父母的选择。

在金砖合作机制框架下，中国南非在新冠疫苗方面进行了诸多合作。2021年7月，南非卫生产品监管局批准了科兴新冠疫苗紧急使用；今年2月，中国国药新冠疫苗获批准在南非正式使用；今年3月，金砖国家疫苗研发中心在线启动，将在疫苗联合研发和试验、合作建厂、授权生产、标准互认等方面深化交流合作，标志着金砖国家向加强公共卫生合作和疫苗研发合作又迈出坚实一步。

克莱因相信，在金砖合作机制框架下，中南两国必定会有更多疫苗方面的合作。

“不仅是新冠疫苗，还有其他种类的疫苗。”他说，包括卢莫乐仕集团在内的南非多个医疗集团都在与中国合作伙伴共同努力，争取为非洲市场带来更多负担得起的疫苗、医疗器械和药品，以改善当地民众的健康状况。

“通过在非洲建设疫苗工厂、知识产权交流以及跨国联合研究，非洲民众不但可以改善健康状况，还可以得到更多的就业机会。”他说：“与此同时，非洲大陆也可以在金砖合作机制的支持下，提高自身的疫苗生产能力，让自己生产的疫苗造福自己的大陆。”

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