人民网讯 美国皮尤研究中心日前发布研究报告称，美民众对联邦政府信任度持续低迷已近20年。2022年，只有21%的人表示相信联邦政府大多数时候会做正确的事情。

调查结果显示，1958年，大约75%的美国人相信联邦政府大部分时间会做正确的事情。自2021年以来，只有24%的人表示大部分时间可以信任政府。据2022年最新统计，这一数字跌到最低（21%）。

此外，皮尤研究中心以美国民众对政府观感为由，在今年4月和5月对5074名美国成年人进行了调查。调查结果显示，65%的美国民众认为大多数政治候选人竞选公职是为了“服务个人利益”。相比之下，只有21%的人表示大多数人竞选公职是为了服务社区。

调查结果显示，民众对联邦政府有关政策的评价褒贬不一。自2020年以来，民众对联邦政府加强经济给予正面评价的比例从54%下降到37%。此外，民众对联邦机构的职业雇员有很大信心的比例为52%，而对总统任命的官员有很大信心的仅为39%。

调查结果还显示，当被问及联邦政府为解决美国各群体的担忧做了多少工作时，人们普遍认为联邦政府在处理影响中等收入群体（69%）、低收入群体（66%）和退休群体（65%）的问题上做得太少。而在调查的11个群体中，高收入群体是唯一一个大多数人（61%）认为政府做得太多的群体。（编译 苏缨翔）

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