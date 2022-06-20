国际问题观察员 易凡

6月23日，中国作为今年金砖国家主席国，将以“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”为主题，举办金砖国家领导人第十四次会晤。北半球的夏日携手南半球的冬天，正如四季变幻构成地球家园的丰富体验，金砖国家因其多样性和代表性展现强大活力，为维护全球安全、促进全球发展发挥积极、向上、建设性作用。6月24日，中国将以“构建新时代全球发展伙伴关系，携手落实2030年可持续发展议程”为主题举办全球发展高层对话会，加强新兴市场和发展中国家团结合作，凝心聚力应对当前各类全球发展挑战。6月22日，还将举办金砖国家工商论坛开幕式。这一系列活动，必将再次凸显金砖成就，展现金砖作用。

金砖国家是全球安全的维护者。安全是发展的前提，人类是不可分割的安全共同体。金砖国家持续加强政治互信和安全合作，始终坚定坚持多边主义，推动全球治理体系更好反映大多数国家特别是发展中国家的关切。尤其是习近平主席提出全球安全倡议，为弥补和平赤字、破解全球安全困境指明方向，得到金砖国家和广大新兴市场和发展中国家的高度重视。当前，传统与非传统安全问题交织，乌克兰危机仍在延宕。金砖国家就重大国际和地区问题保持密切沟通协调，坚持客观公正立场，共同为和平发声尽力，充分体现新兴和发展中大国维护全球安全的责任与担当。

金砖国家是全球发展的推动者。实现发展是每个国家的权利，更是新兴市场和发展中国家的共同任务。金砖国家始终聚焦发展，坚定主张将发展置于国际合作议程的优先位置，已成为全球治理的自觉推动者。尤其是习近平主席提出全球发展倡议，为推进全球发展事业明晰路径，得到国际社会广泛赞誉和积极响应。当前，世界经济仍笼罩在阴霾之中，南北发展鸿沟增大。金砖国家以自身发展拉动全球经济复苏，携手汇聚更大合作动能，持续推进落实联合国2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，充分体现新兴和发展中大国推动全球发展的责任与担当。

金砖国家是国际发展合作的引领者。金砖国家机制在应对国际金融危机的过程中不断完善，团结协作、共克时艰是金砖国家与生俱来的“基因”。16年来，金砖国家形成经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”合作框架，在经贸、财金、科技、工业、农业、文化、教育、卫生、智库、友城等数十个领域取得丰硕合作成果，为五国乃至世界应对风险挑战、实现发展进步贡献积极力量。加强新兴市场和发展中国家团结合作是金砖国家的优良传统。尤其是习近平主席在2017年厦门会晤上提出“金砖+”合作理念，为新兴市场和发展中国家加强合作注入新的动力。5年来，“金砖+”模式不断拓展，丰富提升了“金砖”价值，得到各方积极支持。当前，全球化遭遇逆流，各种制裁和壁垒大行其道。金砖国家邀请广大新兴市场和发展中国家共商发展大计，推动合作共赢，充分体现了新兴和发展中大国引领国际发展合作的责任与担当。

即将召开的金砖国家领导人第十四次会晤和全球发展高层对话会必将延续开放包容、合作共赢的金砖精神，凝聚共识、推进合作，展现“金砖”成就与成色，构建更加全面、紧密、务实、包容的伙伴关系。同时，也将为处于动荡变革期的国际关系注入稳定性和正能量，为推动构建人类命运共同体提供新的动力，为推动全球和平发展事业作出更大贡献。

(责编：苏缨翔、杨牧)