人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

金砖合作为全球发展作出重要贡献

——访柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平

2022年06月20日13:13 | 来源：新华网
小字号

新华社金边6月20日电 专访：金砖合作为全球发展作出重要贡献——访柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平

新华社记者吴长伟

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平日前在接受新华社记者书面专访时说，金砖国家合作机制始终致力于促进多边合作、包容性增长和可持续发展，为全球发展作出重要贡献。

金平说，金砖合作机制启动以来，取得一系列重要成果，例如成立金砖国家新开发银行以及今年启动的金砖国家疫苗研发中心等。他认为，金砖国家坚持以规则为基础的多边主义对于当今世界非常重要。金砖国家是全球包容性经济增长的重要引擎，为全球经济合作注入了新动力。

金平称赞“金砖+”合作模式，认为“金砖+”体现了多边主义和多元文化的真正精神，将进一步推动发展中国家向共同愿景迈进。

金平高度评价中国提出的全球安全倡议和全球发展倡议。他说，全球安全倡议对构建安全共同体至关重要，这一倡议弘扬了《联合国宪章》精神，致力于以对话、伙伴关系和共赢取代零和对抗，为消弭和平赤字提供了解决方案。全球发展倡议将为全球经济增长和可持续发展提供推动力。

展望即将举行的金砖国家领导人第十四次会晤，金平表示，此次会晤对于金砖国家深化伙伴关系，促进后疫情时代经济复苏并应对全球经济等领域的关键挑战至关重要。相信各方将弘扬开放包容、合作共赢的金砖精神，加强各领域务实合作，开启金砖合作新征程。会晤取得的成果将不仅有利于金砖国家，还将惠及其他发展中国家以及全世界。

(责编：贾文婷、高歌)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部