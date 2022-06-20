新华社金边6月20日电 专访：金砖合作为全球发展作出重要贡献——访柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平

新华社记者吴长伟

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平日前在接受新华社记者书面专访时说，金砖国家合作机制始终致力于促进多边合作、包容性增长和可持续发展，为全球发展作出重要贡献。

金平说，金砖合作机制启动以来，取得一系列重要成果，例如成立金砖国家新开发银行以及今年启动的金砖国家疫苗研发中心等。他认为，金砖国家坚持以规则为基础的多边主义对于当今世界非常重要。金砖国家是全球包容性经济增长的重要引擎，为全球经济合作注入了新动力。

金平称赞“金砖+”合作模式，认为“金砖+”体现了多边主义和多元文化的真正精神，将进一步推动发展中国家向共同愿景迈进。

金平高度评价中国提出的全球安全倡议和全球发展倡议。他说，全球安全倡议对构建安全共同体至关重要，这一倡议弘扬了《联合国宪章》精神，致力于以对话、伙伴关系和共赢取代零和对抗，为消弭和平赤字提供了解决方案。全球发展倡议将为全球经济增长和可持续发展提供推动力。

展望即将举行的金砖国家领导人第十四次会晤，金平表示，此次会晤对于金砖国家深化伙伴关系，促进后疫情时代经济复苏并应对全球经济等领域的关键挑战至关重要。相信各方将弘扬开放包容、合作共赢的金砖精神，加强各领域务实合作，开启金砖合作新征程。会晤取得的成果将不仅有利于金砖国家，还将惠及其他发展中国家以及全世界。

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