《环球时报》18日从消息人士处独家获悉，“五眼联盟”正在收集和编造证据，计划炮制一系列所谓“中国对西方进行政治渗透”的谣言，以诋毁中国的国际形象。这是“五眼联盟”针对中国的最新一轮攻击，此前在新冠溯源、涉疆、涉港、南海等方面议题背后，都有它的身影。“五眼联盟”从一个过去几乎见不得光的间谍情报组织，越来越跳上反华前台，而且手段越来越恶劣。

在冷战期间，“五眼联盟”主要监控苏联及其盟国，由于一直处于秘密运行状态，以至于冷战终结后外界一度认为，这个“失去目标”的情报组织也随之解体。然而“9·11”事件之后，它突然死灰复燃，以全球反恐的名义，把世界区分为“自己人”和“非我族类”的他人，对包括德国等欧洲国家在内的全世界大搞监视监听。近年来，为配合华盛顿打压中国的战略需求，“五眼联盟”再次利用所谓“中国威胁”给自己续命，并且逐渐从情报共享机制，转变为一个致力于进行反华政策协调行动的“信息指挥部”。

一个原本只能躲在阴暗处，利用不光彩手段“搞对手”的组织，靠着反华包装，突然之间招摇过市了。比如，澳大利亚等国的情报机构频繁接近和骚扰当地的华人社区，诱逼他们成为“五眼联盟”的线人；“五眼联盟”在香港的领事馆，几乎成为“干涉和制造颠覆的总指挥部”；“五眼联盟”以“保护国家安全”为名，在毫无任何证据的情况下抹黑攻击其他国家尤其是中国的高技术公司……这一次，还不清楚“五眼联盟”会搞出什么新花样，但毫无疑问，每一个新谣言都将再次刷新我们对其毫无底线的认识。

事实上，“五眼联盟”已经成了带有明显种族主义色彩的“黑帮集团”。它的对华敌意和焦虑来自于根深蒂固的白人至上主义和种族歧视的价值观，就是不愿意看到中国人民日子越来越好。从“血统”上说，除了“血浓于水”的美英两国，其余三个都是英联邦国家：加拿大、澳大利亚和新西兰。换句话说，维系这一联盟最核心的纽带来自于当初英国对北美和大洋洲的殖民，以及随之形成的对盎格鲁-撒克逊文明的优越感。在应对中国“挑战”的过程中，种族主义的邪恶念头就像这个“联盟”一样，见不得光，却又无处不在。

五国名义上是“情报共享”，实际主要是其他“四眼”依赖并听命于美国“一眼”。连西方媒体也不得不承认，“五眼联盟”内部共享的大部分情报都来自华盛顿。以新西兰为例，2017年进行的一项情报审查发现，“五眼联盟”的每100份情报里，新西兰提供的只有1份。由于华盛顿的对华姿态越来越歇斯底里，导致了“五眼”内部出现不同步，有分析称，华盛顿认为“五眼”不够用，才又搞出了“四边机制”和“奥库斯安全同盟”等叠床架屋、眼花缭乱的小圈子。

善于制造“假想敌”一直是美国战略当中的固有特点，但是其决策部门和情报部门合流推行的“制造敌人”策略已经越来越偏执。近年来，美国外交中的“情报化”甚至“中情局化”越来越严重，情报部门为决策部门提供扭曲真相、满足特定政治需求的迎合式分析，决策部门又根据这些高度敌对化的“剧本”处理相关外交议题。这种现象已经完全毒化了美国外交政策制定和实施的氛围，现在美国又要策动“五眼联盟”，污蔑“中国对西方进行政治渗透”，当着全世界的面大搞贼喊捉贼的卑鄙把戏，实际上不过是把他们自己正在做的事栽赃到中国头上而已。

中国坐得端、行得正，也从来不信邪，更不怕什么下三滥手段。中国一首脍炙人口的老歌是这样唱的，“朋友来了有好酒，若是那豺狼来了，迎接它的有猎枪。”不管他们长五只眼，还是十只眼，只要胆敢损害中国利益，就一定会撞到枪口上。

（来源：环球时报）

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