中国国家主席习近平将于6月23日在北京主持金砖国家领导人第十四次会晤。今年以来，中国作为金砖合作机制主席国，已经成功举办了70多场会议和活动，推动金砖合作在多方面取得重要进展。全球治理正在进入新的历史性时刻。

金砖国家作为广大新兴市场国家和发展中国家的代表，正在实现从全球治理的“跟跑者”向“领跑者”转变，在为处于动荡变革期的国际关系注入稳定性和正能量等方面发挥日益重大的作用，在全球治理领域的集体话语权日渐增强。

金砖合作机制在当前国际形势下有其重要意义，面对百年变局和世纪疫情的叠加影响，国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益突出。当前国际形势正在发生深刻复杂变化，集团政治甚嚣尘上，尤其今年以来西方发达国家抓紧抱团，打造排他性的新多边机制，意在摆脱G20、排斥金砖，重塑西方主导的国际秩序，发展中国家的安全和发展受到严重冲击。金砖合作机制提供了一个让成员国及更多新兴市场国家和发展中国家抱团取暖的机会和平台。

未来，金砖国家的重点合作方向是，加强和完善全球治理，改变当前全球治理体系中的不合理现状，其中包含着历史遗留的殖民主义因素和现实存在的霸权主义现象。金砖国家参与全球经济治理的基本趋势是，在保持旧治理机制稳定的同时进行改革，并根据新的客观需要，构建新的治理机制。与西方七国集团等机制的封闭守旧相比，金砖国家要体现未来发展的方向和潜力，为全球治理开拓更大的空间。

构建新的全球治理体系，需要从联合国、G20、金砖+、区域机制等四个层面展开。联合国体系将从二战后的大国治理机制向21世纪的全球治理体系转变，其中气候变化和公共卫生已是紧迫的治理领域。G20作为发达经济体和新兴市场国家共同进行全球宏观经济协调机制的主体地位，在2008年应对国际金融危机中凸显出来，当前面对新的全球通胀和供应链问题，它的机制化进程必须继续推进。“金砖+”合作模式是金砖合作的发展和创新，金砖合作机制的“朋友圈”影响力不断扩大，能够进一步推动全球治理体系朝着公正、合理、有效的方向演进。

现存国际格局中的两大“集群”即西方发达国家群体与新兴国家群体，不是冷战时期对抗的两大阵营，也不是封闭的两大集团。它们在全球化和全球治理过程中形成了“你中有我、我中有你”的互补关系，既不可能“脱钩”“断供”，也不可能相互取代。目前G20中出现金砖五国峰会和G7峰会并存的“大峰会前小峰会”，两大“集群共存”的现象将长期化。

金砖国家增强全球治理话语权具有长期性和紧迫性。例如国际货币体系基本由发达国家所掌控，占世界经济总量50%的发达经济体拥有国际货币基金组织超过90%的投票权和特别提款权，这种结构的不合理性显而易见。甚至还有一些西方国家利用国际储备货币地位和国际结算体制，对新兴市场国家进行打压；将自己的经济利益和货币政策凌驾于各国利益之上，无论是它的通货紧缩还是通货膨胀，都给新兴市场国家和发展中国家带来金融危机和泡沫破灭的灾难性后果，所造成的损失不亚于一场大规模战争，即使一些发达国家也不能幸免。而其他领域的全球治理机制也存在着类似的状况。

无论前进道路上的障碍和危机有多大，金砖国家建设更加公平合理的全球治理机制的步伐不会停顿。保持已有的发展势头，抓住难得的历史机遇，提升全球治理能力和话语权，今年的金砖峰会将展示给世界这样一幅崭新画面！（作者是复旦大学“一带一路”及全球治理研究院常务副院长）

（来源：环球时报）

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