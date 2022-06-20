新华社巴黎6月19日电（记者徐永春 唐霁）法国内政部19日晚公布的初步统计结果显示，在当天举行的法国国民议会选举第二轮投票中，总统马克龙所在的中间派联盟“在一起”虽然领先，但未能获得国民议会绝对多数席位。

据法国内政部在完成97%选票统计后公布的初步结果，在国民议会共577个席位中，中间派联盟“在一起”获得234席，低于占据国民议会绝对多数所需的289席；极左翼政党“不屈法国”领导人梅朗雄所在的左翼联盟获得124席；玛丽娜·勒庞率领的极右翼政党“国民联盟”获得89席；右翼共和党获得61席。

初步统计结果还显示，此次国民议会选举第二轮投票的弃投率为登记选民总数的53.11%。

与2017年相比，马克龙阵营在本次国民议会选举中赢得的议席数大幅减少。2017年6月，马克龙领导的以共和国前进党为首的联合阵营在国民议会选举中赢得350个议席，占据绝对多数。

法国国民议会选举又称立法选举，执政党能否在国民议会中占据绝对多数席位，将影响新总理人选任命及政府的组成，也影响执政党今后施政的走向和效率。

在法国577个选区中，每个选区产生1名国民议会议员，由本选区选民直接投票选出，任期5年。首轮投票中，候选人获得半数以上选票即可当选；没有获得半数选票但获得超过本选区12.5%登记选民支持的候选人进入第二轮投票，得票最高者当选。今年法国国民议会选举首轮和第二轮投票分别于6月12日和19日举行。

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