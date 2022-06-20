新华社德黑兰6月19日电（记者王守宝）据伊朗塔斯尼姆通讯社19日报道，伊朗外长阿卜杜拉希扬日前表示,如果美国继续对伊核谈判采取“不具建设性”的做法，伊方将作出回应。

据报道，阿卜杜拉希扬18日在同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话时说，伊朗欢迎合乎逻辑、注重结果的谈判，如美国停止采取双重标准和自相矛盾的行为，就可以达成一项良好的、持久的协议。他说，外交途径是解决问题的最佳方式。

博雷利表示，摆脱当前局势的唯一出路是采取外交方式并避免非建设性行动。他准备做出必要努力，为达成协议铺平道路。

国际原子能机构理事会于本月8日通过了一项由美国等国起草的决议草案，指责伊朗同国际原子能机构缺乏合作。伊朗外交部9日发表声明说，这项决议是错误的、政治性的和非建设性的。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。5月13日，博雷利表示，欧盟协调员莫拉日前对伊朗的访问成果好于预期，伊核谈判已经重新启动。

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