6月19日，左翼竞选联盟“哥伦比亚历史公约联盟”候选人古斯塔沃·佩特罗在哥伦比亚首都波哥大一处投票站投票。新华社发（帕斯摄）

新华社波哥大6月19日电（记者徐烨 陈昊佺）哥伦比亚国家民事登记处19日公布的初步计票结果显示，左翼竞选联盟“哥伦比亚历史公约联盟”候选人古斯塔沃·佩特罗在当天举行的哥伦比亚总统选举第二轮投票中获胜。

根据对99.57%选票的统计，佩特罗和独立参选人鲁道夫·埃尔南德斯的得票率分别为50.48%和47.26%，佩特罗领先埃尔南德斯近72万张选票。

6月19日，左翼竞选联盟“哥伦比亚历史公约联盟”候选人古斯塔沃·佩特罗（前左二）在哥伦比亚首都波哥大一处投票站与支持者握手。新华社发（帕斯摄）

佩特罗在获胜后发表讲话说，这是哥伦比亚人民的胜利。哥伦比亚总统杜克祝贺佩特罗获胜，表示将很快会晤佩特罗并启动和谐、透明的权力过渡程序。

埃尔南德斯同日发表讲话承认败选。

6月19日，左翼竞选联盟“哥伦比亚历史公约联盟”候选人古斯塔沃·佩特罗在哥伦比亚首都波哥大一处投票站投票。新华社发（帕斯摄）

佩特罗1960年出生，曾担任国会参议员、众议员和波哥大市长等职务。在担任波哥大市长期间，他大力推动反腐斗争和公共事业建设。佩特罗曾在2010年和2018年两次参加总统竞选。

哥伦比亚总统选举首轮投票于5月29日举行，佩特罗和埃尔南德斯得票率分别为40.32%和28.15%，位居前两位。由于两人均未获得过半数选票，他们进入6月19日举行的总统选举第二轮投票。

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