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联合国秘书长呼吁消除冲突中的性暴力危害

2022年06月20日09:11 | 来源：新华网
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新华社联合国6月19日电（记者王建刚）6月19日是“消除冲突中性暴力行为国际日”。联合国秘书长古特雷斯当天发表致辞，呼吁国际社会努力消除冲突中的性暴力危害。

古特雷斯说，在冲突中实施性暴力的罪犯很少面临其行为的后果，幸存受害者反而“饱受耻辱和创伤”。在“消除冲突中性暴力行为国际日”之际，国际社会与幸存者站在一起，并承诺支持最脆弱人群在人道主义危机中为争取尊严与和平而斗争。

古特雷斯呼吁国际社会采取措施，包括加大对受害者以及易受贩运和性剥削迫害的流离失所妇女、女童、男童的支持；加强国家司法系统和法治能力，让罪犯得到惩罚、受害者得到支持；努力破除妇女和女童获得保护、平等和正义的社会、经济和文化障碍；解决冲突中性暴力行为的根源问题，并加强预警系统，防止类似犯罪的发生。

古特雷斯强调，拥有更坚定的政治决心和更丰厚的财政支持，“我们就能言出必行，一劳永逸地消除冲突中的性暴力危害”。

2015年6月19日，联合国大会通过决议，宣布每年6月19日为“消除冲突中性暴力行为国际日”。

(责编：贾文婷、高歌)

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