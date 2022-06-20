比赛结束后出席嘉宾同参赛选手合影留念。人民网记者 岳林炜摄

人民网东京6月19日电 （记者岳林炜）18日，第3届全日本大学生中文演讲比赛暨第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛日本赛区决赛在位于日本东京的早稻田大学举行。

当天，来自日本全国四个预赛区的19名选手围绕“一起向未来”和“天下一家”进行汉语演讲。演讲结束后，多位选手表演展示了京剧、武术、变脸、诗歌、书法、歌曲等才艺。来自神户市外国语大学的井上太阳最终获得演讲比赛暨“汉语桥”日本赛区决赛特等奖，来自早稻田大学的吉田阳人和武藏野大学的渡边茉优并列一等奖。

中国驻日本大使孔铉佑发表视频致辞。中国驻日本大使馆公使衔参赞胡志平、日本外务省亚洲大洋洲局参赞岩本桂一、日本中国友好协会理事长代理永田哲二应邀出席活动并为获奖选手颁奖。

孔铉佑在致辞中表示，语言文字作为人类文明的一项重要标志，是人与人之间、国与国之间进行沟通交流和思想文化传承的重要工具。世界面临百年变局，中日作为文化渊源最相近，交流历史最悠久，经贸关系最紧密的重要邻国，加强相互尊重和理解，夯实民意基础尤为重要。希望以中日邦交正常化50周年为契机，更多两国青少年通过学习对方国家语言文化，加强彼此了解和认知，用青年人的智慧和力量为新时代中日关系健康稳定发展作出贡献。

岩本桂一代表日本政府致贺词，表示期待更多青年学生以语言为桥，成为促进日中国民相互理解和交流的使者。

日本华人教授会议代表熊达云，日本孔子学院协议会干事校代表、樱美林学园理事长小池一夫代表主办方致辞，对各方的大力支持表示感谢，表示希望通过赛事助力日本的中文教学，帮助日本大学生加深对中国的理解。

本次中文演讲比赛活动是纪念中日邦交正常化50周年系列活动之一，由日本华人教授会议主办，日本孔子学院协议会合办。

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