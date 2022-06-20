张汉晖

习近平主席将于6月23日在北京主持金砖国家领导人第十四次会晤。金砖五国领导人将围绕“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”主题，推动金砖国家加强战略沟通，构建更加全面、紧密、务实、包容的金砖伙伴关系，就重大国际问题发出金砖声音，在维护多边主义、加强抗疫合作、促进经济复苏等方面作出更多金砖贡献。

经过16年发展，金砖国家成为具有全球影响的新兴市场和发展中国家合作机制，是实实在在的南南合作主力军。金砖五国发挥互补优势，拉紧利益纽带，建立起经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”的稳固合作架构，成为推动完善全球治理、促进共同发展的重要力量。国际社会普遍认为，金砖合作为处于动荡变革期的国际关系注入了稳定性和正能量。

中国接任金砖国家主席国以来，与各方携手前行，稳步推进经贸财金、政治安全、人文交流、可持续发展和公共卫生等领域合作，已成功举办70多场会议和活动，在金砖国家疫苗研发中心、职业教育联盟建设等多个领域实现早期收获，为加强金砖合作、完善全球治理贡献重要智慧和方案。面对新形势新挑战，金砖国家将聚同化异、守望相助，共同推动落实全球发展倡议、全球安全倡议，加强同其他新兴市场和发展中国家团结合作。

百年变局和世纪疫情交织，人类社会面临多重挑战。金砖国家合作机制被国际社会寄予厚望。作为金砖五国中具有影响力的大国，中俄始终积极支持金砖国家合作机制发挥建设性作用。在习近平主席和普京总统战略引领下，中俄积极参与金砖事务，坚定支持金砖国家合作机制做大做强，共同维护国际公平正义，共同促进发展振兴，令金砖合作成色更足、分量更重、信心更强。

加强战略协作，引领全球治理体系变革。中俄保持高水平政治互信和安全合作，充分照顾彼此核心利益和重大关切，相互尊重主权、安全、发展利益。坚持独立自主，坚守公平正义，反对霸权主义和强权政治，推动践行真正的多边主义，就重大国际和地区问题密切沟通。

聚焦发展战略对接，打造共同发展楷模。中俄坚持疫情防控和公共卫生合作不动摇，加快建立金砖国家预防大规模传染病早期预警机制，努力消除“免疫鸿沟”。坚持发展开放型经济，构建金砖国家数字经济伙伴关系，维护世界粮食、能源安全。坚持提升金砖国家金融韧性，扩大本币结算，推广独立结算系统，支持新开发银行扩员进程，反对滥用单边制裁。

坚持开放包容，不断拓展金砖朋友圈。2017年9月金砖国家领导人厦门会晤期间，习近平主席主持新兴市场国家与发展中国家对话会，确立“金砖+”合作模式，得到金砖国家积极响应。5年来，“金砖+”合作稳步推进。金砖国家同新兴市场和发展中国家外长对话会成功举办，金砖国家同其他新兴市场和发展中国家的沟通对话渠道不断拓展，为金砖合作注入新活力，提升了金砖国家在国际事务中的代表性和发言权。在前不久举行的金砖国家外长会晤上，各方就支持推进金砖国家扩员进程达成一致，展现了金砖国家合作机制的勃勃生机和强大吸引力。

砥砺濯磨十六载，潮平风正恰当时。作为今年金砖国家主席国，中国将同金砖伙伴一道把握机遇，顺势而为，为完善全球治理、促进经济复苏、落实联合国2030年可持续发展目标作出更大贡献。相信在各方的全力支持下，金砖国家领导人第十四次会晤必将取得丰硕成果，金砖“中国年”必将成为金砖国家团结合作、发展壮大的崭新起点。

（作者为中国驻俄罗斯大使）

《 人民日报 》（ 2022年06月20日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)