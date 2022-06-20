6月17日晚，习近平主席应邀以视频方式出席第二十五届圣彼得堡国际经济论坛全会并致辞。接受本报记者采访的国际人士表示，习近平主席的致辞展现了中国与世界各国共享发展机遇、共谋发展繁荣的决心，为促进全球发展、构建人类命运共同体凝聚了信心与力量。

“全球发展倡议是破解全球发展难题的中国方案”

当前，世界百年变局叠加世纪疫情，经济全球化遭遇逆流，落实联合国2030年可持续发展议程面临前所未有的挑战。习近平主席指出，国际社会迫切期待实现更加公平、更可持续、更为安全的发展。我们要把握机遇、直面挑战，推动全球发展倡议落地落实，共创共享和平繁荣美好未来。

“全球发展倡议呼吁国际社会各方增强互信，共同应对全球性挑战，推动全球经济复苏与发展。”俄罗斯财政部财政研究所高级研究员谢尔盖·萨文斯基表示，中国不仅是全球发展倡议的提出者，更是负责任的实践者。中国疫苗持续助力全球抗疫、中国坚持推动人与自然和谐共生……“一系列积极呼吁和务实行动，让世界看到中国推动全球发展的决心和行动。”

埃及前驻华大使马哈茂德·阿莱姆表示，全球发展倡议强调了密切合作的重要性，在支持欠发达国家减贫、保障粮食安全、抗击疫情、促进绿色发展、建设数字经济和推动互联互通方面都有重要意义，“全球发展倡议将凝聚起发展合力，推动全球共同发展”。

“全球发展倡议是破解全球发展难题的中国方案，得到国际社会广泛响应，也为世界人民带来福祉。”尼泊尔中国学会主席马萨姆·欧哈表示，和平与发展仍然是当今世界主题，全球发展倡议契合世界人民对美好生活的向往，将促进全球形成更加公平、安全、繁荣的美好局面。

肯尼亚南南合作智库负责人斯蒂芬·恩德格瓦表示，在经济全球化遭遇逆流的当下，全球发展倡议为推动世界经济复苏注入强大动力，为弥合南北差距、实现共赢发展提供了有效解决方案。“中国始终与其他发展中国家携手并肩，帮助发展中国家提升可持续发展能力。在肯尼亚，中企承建的蒙内铁路、蒙巴萨油码头、内罗毕快速路等民生项目都是绝佳证明。”恩德格瓦说。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所中国经济与政治部门主任谢尔盖·卢科宁表示，当今世界面临重重挑战，片面追求自身利益和搞“小圈子”的做法是行不通的。全球发展倡议再次证明，践行真正的多边主义有助于充分发挥各个地区、国家的资源和优势，激发更加全面的发展潜力。

“中国是真正的多边主义的践行者”

习近平主席强调，要践行真正的多边主义，尊重并支持各国走符合本国国情的发展道路，建设开放型世界经济，提升新兴市场国家和发展中国家在全球经济治理中的代表性和发言权，促进全球平衡、协调、包容发展。

菲律宾金砖国家政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔认为：“广大发展中国家需要更多的发言权，这是开放型世界经济的应有之义，也是经济全球化的大势所趋。中国是真正的多边主义的践行者，通过开展‘金砖+’合作等方式大力推动南南合作，有助于新兴市场国家和发展中国家参与全球发展。”

阿莱姆表示，新兴市场国家和发展中国家人口占世界人口的大多数，市场潜力巨大。推动新兴市场国家和发展中国家进一步参与国际协作，有助于全球经济复苏。“中国推动践行真正的多边主义，倡导开放和包容，反对封闭与排斥。中国不仅实现了自身经济发展，还通过共建‘一带一路’等与其他发展中国家共同发展、共享机遇。这些举措有助于夯实全球发展基础，促进世界和平与繁荣。”

俄罗斯阿尔希波夫基金会主席伊万·阿尔希波夫表示，真正的多边主义符合时代需要和世界人民期盼。人类是命运共同体，面对威胁与挑战，单边主义、霸权主义无法解决问题。“世界各国乘坐在一条命运与共的大船上，要穿越惊涛骇浪、驶向光明未来，必须同舟共济，企图把谁扔下大海都是不可接受的。唯有让更多的国家参与到平等互利的国际合作中来，才能凝聚起面向未来、抵御风浪的力量。”

萨文斯基表示，中国正努力推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，这对全球发展意义深远、影响巨大。

“靠近中国，就是靠近发展机遇”

习近平主席指出，中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，我们对中国经济发展充满信心。中国将继续推动高质量发展，坚定不移扩大高水平开放，推进高质量共建“一带一路”。

哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜赛克表示，中国是世界第二大经济体，对全球经济的影响举足轻重。现阶段，疫情跌宕起伏，世界经济复苏面临诸多不确定因素。“中国一季度国内生产总值同比增长4.8%，展现出强大韧性和稳定性，为全球经济复苏提供了宝贵信心和支撑。”

“对东南亚国家而言，靠近中国，就是靠近发展机遇。”泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷表示，重重挑战下，中国经济保持稳定，坚持扩大对外开放、推动共建“一带一路”，表明了中国以自身发展惠及世界的决心，展现了大国担当。“疫情防控期间，中老铁路开通运营，国际黄金物流大通道作用日益显现，惠及泰中贸易，这是共建‘一带一路’在东南亚取得成果的最好证明。疫后经济复苏是东南亚国家的重要任务，我们需要一个更加开放、稳定的中国。”

恩德格瓦表示，在疫情冲击时，中国援建肯尼亚的不少项目仍在继续建设或运营中，为肯尼亚抗击疫情提供了有力支持。

阿尔希波夫说，中国积极应对疫情挑战，推出一系列切实举措。“中国经济在稳定中不断向前发展，也向世界传递了战胜困难的信心”。

“无论是促进经济复苏还是开展抗疫合作，中国展现出责任担当。”马萨姆·欧哈表示，在尼泊尔，尼中共建跨喜马拉雅立体互联互通网络正在稳步推进，尼泊尔人民用上了稳定的电力，拥有了漂亮的新机场和宽阔平坦的新道路，交通越来越便利，生活越来越好，“这是同中国合作带给尼泊尔的发展变化”。

（本报北京、莫斯科、曼谷、努尔苏丹、开罗、约翰内斯堡6月19日电 记者屈佩、隋鑫、赵益普、周翰博、沈小晓、闫韫明）

《 人民日报 》（ 2022年06月20日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)