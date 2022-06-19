新华社北京6月19日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部19日发布通报说，过去一天，俄军使用高精度巡航导弹打击了乌军一处指挥所，逾50名包括将军在内的军官死亡。乌克兰总统泽连斯基19日发表视频讲话说，乌克兰不会将南部地区拱手让人。

——俄罗斯国防部19日发布通报说，过去一天，俄军使用高精度巡航导弹打击了乌军设在第聂伯罗彼得罗夫斯克州的一处指挥所，当时乌军正召开作战会议，逾50名包括将军在内的军官死亡。俄军还炮击顿涅茨克地区、哈尔科夫州等地，给乌军造成重大损失。乌克兰武装部队总参谋部同日在社交媒体发布消息说，俄军过去一天损失250人。

——乌克兰总统网站19日报道，泽连斯基当天发表视频讲话说，他18日视察了尼古拉耶夫州和敖德萨州前线并听取两个州军政官员的报告。他说，乌克兰不会将南部地区拱手让人，乌克兰将拿回属于乌克兰的一切，黑海将会是安全的。

——俄罗斯外交部长拉夫罗夫19日在接受俄媒体采访时说，美国无法通过向乌克兰提供武器来迫使俄罗斯遵守美国制定的规则。美方欲迫使俄方遵守美方制定的规则，美方自己很清楚此举不会得逞。

——乌克兰国家通讯社19日报道，乌内务部部长顾问杰尼先科当天在电视节目中说，乌东部前线局势艰难，尤其是北顿涅茨克方向，但局势仍在控制中。他说，俄军在过去一天并未在关键区域取得进展，俄军试图沿巴赫穆特至利西昌斯克通道实施突破但遭失败。在北顿涅茨克市，俄军未取得任何特别突破。

——俄新社19日援引卢甘斯克武装力量的消息报道说，目前被困北顿涅茨克市氮肥厂的乌军仍在激烈抵抗，同时也表达谈判的意愿，卢甘斯克武装力量要求乌军放下武器的条件不变。卢甘斯克武装力量还说，氮肥厂外围的乌军试图将粮食和弹药从利西昌斯克方向通过北顿涅茨河运送给被困乌军。俄军和卢甘斯克武装力量当前主要目标是切断被困乌军的补给。

——乌克兰尼古拉耶夫州政府19日在社交媒体发文说，州府尼古拉耶夫市18日遭俄军两次空袭，该市工业设施、居民楼等遭到打击，初步调查显示空袭未造成该市人员伤亡。

——据塔斯社消息，俄加里宁格勒州州长阿里汗诺夫19日发表视频讲话说，立陶宛禁止一些货物从俄罗斯其他地区转运至加里宁格勒州的行为非法。据他介绍，立陶宛铁路部门此前通知加里宁格勒州铁路部门，因欧洲国家对俄实施制裁，6月18日起，立方将限制一些货物从俄其他地区经立陶宛向加里宁格勒州运输。（参与记者：刘恺、华迪、李东旭、李铭）

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