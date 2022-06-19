人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

最新动态：俄军用巡航导弹打击乌军指挥所 乌总统说不会将南部地区拱手让人

2022年06月19日22:08 | 来源：新华社
小字号

　　新华社北京6月19日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部19日发布通报说，过去一天，俄军使用高精度巡航导弹打击了乌军一处指挥所，逾50名包括将军在内的军官死亡。乌克兰总统泽连斯基19日发表视频讲话说，乌克兰不会将南部地区拱手让人。

　　——俄罗斯国防部19日发布通报说，过去一天，俄军使用高精度巡航导弹打击了乌军设在第聂伯罗彼得罗夫斯克州的一处指挥所，当时乌军正召开作战会议，逾50名包括将军在内的军官死亡。俄军还炮击顿涅茨克地区、哈尔科夫州等地，给乌军造成重大损失。乌克兰武装部队总参谋部同日在社交媒体发布消息说，俄军过去一天损失250人。

　　——乌克兰总统网站19日报道，泽连斯基当天发表视频讲话说，他18日视察了尼古拉耶夫州和敖德萨州前线并听取两个州军政官员的报告。他说，乌克兰不会将南部地区拱手让人，乌克兰将拿回属于乌克兰的一切，黑海将会是安全的。

　　——俄罗斯外交部长拉夫罗夫19日在接受俄媒体采访时说，美国无法通过向乌克兰提供武器来迫使俄罗斯遵守美国制定的规则。美方欲迫使俄方遵守美方制定的规则，美方自己很清楚此举不会得逞。

　　——乌克兰国家通讯社19日报道，乌内务部部长顾问杰尼先科当天在电视节目中说，乌东部前线局势艰难，尤其是北顿涅茨克方向，但局势仍在控制中。他说，俄军在过去一天并未在关键区域取得进展，俄军试图沿巴赫穆特至利西昌斯克通道实施突破但遭失败。在北顿涅茨克市，俄军未取得任何特别突破。

　　——俄新社19日援引卢甘斯克武装力量的消息报道说，目前被困北顿涅茨克市氮肥厂的乌军仍在激烈抵抗，同时也表达谈判的意愿，卢甘斯克武装力量要求乌军放下武器的条件不变。卢甘斯克武装力量还说，氮肥厂外围的乌军试图将粮食和弹药从利西昌斯克方向通过北顿涅茨河运送给被困乌军。俄军和卢甘斯克武装力量当前主要目标是切断被困乌军的补给。

　　——乌克兰尼古拉耶夫州政府19日在社交媒体发文说，州府尼古拉耶夫市18日遭俄军两次空袭，该市工业设施、居民楼等遭到打击，初步调查显示空袭未造成该市人员伤亡。

　　——据塔斯社消息，俄加里宁格勒州州长阿里汗诺夫19日发表视频讲话说，立陶宛禁止一些货物从俄罗斯其他地区转运至加里宁格勒州的行为非法。据他介绍，立陶宛铁路部门此前通知加里宁格勒州铁路部门，因欧洲国家对俄实施制裁，6月18日起，立方将限制一些货物从俄其他地区经立陶宛向加里宁格勒州运输。（参与记者：刘恺、华迪、李东旭、李铭）

(责编：胡永秋、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部