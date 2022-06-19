新华社北京6月19日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平日前应邀以视频方式出席第二十五届圣彼得堡国际经济论坛全会并致辞。多国人士认为，在世界面临多重挑战的当下，习近平主席的致辞体现了中国负责任大国的担当，提出的四项重要主张为世界共创共享和平繁荣美好未来注入正能量，推动全球发展更加公平、更可持续、更为安全。

巴西经济学家、巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯说，习近平主席在致辞中指出了当前世界面对的百年变局和发展挑战。为更好应对当前挑战，有必要构建平衡的经济结构，创造一个有利于发展的环境。

哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜赛克认为，习近平主席在致辞中提出的四项重要主张为世界应对共同挑战提供中国智慧和中国方案，推动国际社会实现更加公平、更可持续、更为安全的发展，体现出中国与各国携手构建人类命运共同体的坚定决心。

吉尔吉斯斯坦国家卡巴尔通讯社前社长库班认为，习近平主席的致辞意义深远，指出把握机遇、直面挑战的重要意义。国际社会应推动发展伙伴关系，更加注重创新发展，确保人类未来的繁荣。

埃及金字塔政治和战略研究中心亚洲事务研究专家艾哈迈德·坎迪勒高度评价习近平主席“坚持创新驱动”的重要主张，认为这将推动加强对话交流，创造有助于人类进步的新技术，克服当今世界面对的挑战和威胁。中国在国际舞台提出重要主张，体现广大发展中国家立场，将不断促进全球发展。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，习近平主席的致辞道出了众多发展中国家的心声。在这个充满挑战的时代，发展中国家应加强协调，共同寻找应对方案。习近平主席在致辞中强调中国将继续推动高质量发展、坚定不移扩大高水平开放、推进高质量共建“一带一路”，彰显中国负责任大国的担当。

巴基斯坦伊斯兰堡和平与外交研究所主任穆罕默德·阿西夫·努尔认为，习近平主席在致辞中提出的重要主张是根据国际社会共同面对的机遇和挑战提出的可行之策。各国应加强发展伙伴关系，形成发展合力，减少贫困，确保世界和平与稳定。

墨西哥国立自治大学国际问题专家伊格纳西奥·马丁内斯说，习近平主席的致辞体现出中国对当前全球经济发展态势的深刻理解，诠释了世界各国合作共赢的重要意义，反映了中国对自身经济发展和对外合作前景的充分信心。

乌兹别克斯坦知名记者沃比多夫说，习近平主席的致辞立足当前，着眼长远，展现了中国扩大高水平开放的坚定决心，体现了中国负责任大国的担当，提振了国际社会共促全球可持续发展的信心。

俄罗斯人民友谊大学副教授奥列格·季莫费耶夫说，习近平主席的致辞体现了中国开放的理念，这一理念的生动例证就是“一带一路”倡议，这对于促进全球可持续发展具有重要意义。

俄罗斯科学院远东研究所中国社会经济研究中心主任奥斯特洛夫斯基说，中国一直坚定不移扩大高水平开放，推进高质量共建“一带一路”。在经济全球化遭遇逆流、世界面对多重挑战的背景下，“一带一路”倡议具有非常重要的意义。

柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯说，习近平主席的致辞反映了中国对践行真正的多边主义、推动实现世界经济复苏和共同发展的坚定承诺。中国作为世界主要经济体之一，在帮助消除贸易壁垒、保持全球产业链供应链稳定方面起到关键作用。

斯里兰卡战略研究与冲突预防专家萨米塔·黑蒂格说，为落实好联合国2030年可持续发展议程，世界各国需要践行真正的多边主义、提振发展伙伴关系。中国提出的“一带一路”倡议在建立更加公平的发展伙伴关系方面发挥着重要作用。

塞内加尔中国问题专家阿马杜·迪奥普说，习近平主席的致辞再次表明了中国加强团结合作以及为促进共同繁荣、维护世界和平而努力的意愿和承诺。

白俄罗斯战略研究所分析员阿夫多宁说，习近平主席的致辞为国际社会共创共享和平繁荣美好未来注入正能量。中国倡导的全球化注重团结携手、创新驱动，这将有利于人类共同创造安全的未来和可持续发展。（参与记者：卞卓丹、王子正、姚兵、关建武、努尔然、耿鹏宇、朱雨博、吴昊、刘恺、吴长伟、鲁金博、蔡国栋、张继业、白林、蒋超、车宏亮）

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