【环球时报-环球网报道 环球记者组】据《环球时报》记者18日从消息人士处独家获悉，“五眼联盟”正在收集和编造证据，计划炮制一系列所谓“中国对西方进行政治渗透”的谣言，以诋毁中国的国际形象。

分析人士认为，这并非“五眼联盟”第一次密谋针对中国和其他国家。但实际上，“五眼联盟”才是经常渗透他国并制造不稳定因素的集团。近年来，“五眼联盟”对包括中国在内的多国采取过窃密、干涉、密谋颠覆等一系列公开或秘密行动。“与其说‘五眼联盟’是一个情报共享组织，不如说它是一个‘反华俱乐部’更合适。”

据知情人士18日向《环球时报》记者披露，澳大利亚等国的情报机构频繁接近和骚扰当地的华人社区，向他们施压，诱逼他们成为“五眼联盟”的线人。但与此同时，这些国家却根据一些完全站不住脚的信息，强行给中国扣“间谍”“渗透”的帽子。

“五眼联盟”在香港的领事馆已几乎成为“干涉和制造颠覆的总指挥部”，其领事官员通过向当地反华势力和分裂分子提供培训和经济支持来煽动暴力。

随着技术的发展，“五眼联盟”也正在加大在网络安全领域对他国展开窃密和攻击行动的努力。本月13日，信息安全领域 “安在”新媒体发布的最新文章披露，美国军方和政府网络部门在最近30天内远程窃取了超过 970 亿条全球互联网数据和 1240 亿条电话记录，涉及世界各国的大量公民个人隐私，这些数据正在成为美国以及其他“五眼联盟”国家的情报来源。

相关研究人员向《环球时报》介绍，美国国家安全局下属有一个专门的网络战情报搜集部门——接入技术行动处（TAO）。多年来，TAO持续使用高级网络攻击武器对全球互联网用户进行无差别“抓取式”数据窃密。这个成立于1998年的部门的主要职责是利用互联网秘密获取对手的内幕情报，具体包括秘密侵入目标国家的关键信息基础设施和重要互联网信息系统、窃取破解账号密码、突破或破坏对手计算机安全防护系统、监听网络流量、窃取隐私和敏感数据，获取电话和手机通话、电子邮件、网络通信内容和手机短信等。

值得一提的是，TAO还承担了一项重要职责，即当美国总统发出对他国的通讯网络或信息系统实施瘫痪或摧毁行动命令时，接入技术行动处将负责提供相关的网络攻击武器，再由美国网络战司令部具体实施网络攻击行动。据介绍，TAO的各个下属部门由超过1000名现役军人、网络黑客、情报分析师、专家学者、计算机软硬件设计师，以及电子工程师等人员组成。

然而，自身就是网络窃密“黑手”的“五眼联盟”却一直以“保护国家安全”为名，在毫无任何证据的情况下，抹黑攻击其他国家尤其是中国的高科技公司。目前，美、英、加、澳、新五国都禁止了华为和中兴进入其5G通讯网络，并施压其他国家也作出类似决定。

除采取上述相对秘密的手段来推动其政治议程外，“五眼联盟”也不吝于发动最残酷和血腥的战争，以推翻他国政权。在他们的行动中，国际法、主权和人命，统统都可以被无视。以长达二十年的阿富汗战争为例，早在2019年，英国媒体就披露称，有可信的证据表明阿富汗存在战争罪行和后续掩盖行为。2020年，澳大利亚发布了关于其军队在阿富汗犯下诸多罪行的“布雷顿报告”。而就在2021年美国从阿富汗仓皇撤军前，美军还在一次无人机袭击中杀死了十名平民，其中包括一名年仅2岁的儿童。

“‘五眼联盟’自身一堆烂账，却把他们的脏手和眼睛转向其他国家。”上述知情人士对《环球时报》评论称，尽管“五眼联盟”密谋针对他国的“剧本”可能会不断变化，但结局都是一样的——“五眼联盟”诋毁和破坏其他国家发展的努力只会遭到世界的蔑视，并最终失败。

(责编：胡永秋、白宇)