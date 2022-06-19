人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

葡萄牙线上太极拳习练营活动成功举办

2022年06月19日15:52 | 来源：新华网
小字号

新华社里斯本6月18日电（记者温新年）历时3个月的“习练太极、弘扬文化”葡萄牙线上太极拳习练营18日闭幕。葡萄牙太极拳爱好者、在葡汉语教师等50余人学习了传统杨氏太极拳基础十三式，23人获得结业证书。

太极拳习练营项目由中国驻葡萄牙大使馆主办，里斯本大学孔子学院承办，得到了中国教育部中外语言交流合作中心、国家体育总局武术运动管理中心的支持。

中国驻葡萄牙大使赵本堂在闭幕致辞中对习练营学员们取得的进步表示祝贺，并感谢太极专家杨大卫老师的精心指导和教学。他说，中国驻葡使馆将继续加强同国家体育总局武术运动管理中心、葡萄牙中华艺术中心和各孔子学院的全方位合作，共同推广、弘扬太极文化，推动构建人类卫生健康共同体，为提高两国人民健康福祉做出更大贡献。

里斯本大学孔子学院外方院长若昂·巴雷罗说，里斯本大学孔子学院的使命是传扬中国语言文化，这次习练太极拳活动正是对学院所肩负使命的体现，希望未来能举办更多的中国语言文化活动。

葡萄牙中华艺术中心主任纳尔逊·巴罗佐分享了他40年习练太极拳的感悟。他说，太极拳不仅对身心健康大有裨益，更是中华文明的重要名片。

中国国家体育总局武术运动管理中心副主任徐翔鸿和杨式太极拳亲族传人傅清泉在闭幕式上对习练营活动成功举办表示祝贺。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部