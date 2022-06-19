新华社里斯本6月18日电（记者温新年）历时3个月的“习练太极、弘扬文化”葡萄牙线上太极拳习练营18日闭幕。葡萄牙太极拳爱好者、在葡汉语教师等50余人学习了传统杨氏太极拳基础十三式，23人获得结业证书。

太极拳习练营项目由中国驻葡萄牙大使馆主办，里斯本大学孔子学院承办，得到了中国教育部中外语言交流合作中心、国家体育总局武术运动管理中心的支持。

中国驻葡萄牙大使赵本堂在闭幕致辞中对习练营学员们取得的进步表示祝贺，并感谢太极专家杨大卫老师的精心指导和教学。他说，中国驻葡使馆将继续加强同国家体育总局武术运动管理中心、葡萄牙中华艺术中心和各孔子学院的全方位合作，共同推广、弘扬太极文化，推动构建人类卫生健康共同体，为提高两国人民健康福祉做出更大贡献。

里斯本大学孔子学院外方院长若昂·巴雷罗说，里斯本大学孔子学院的使命是传扬中国语言文化，这次习练太极拳活动正是对学院所肩负使命的体现，希望未来能举办更多的中国语言文化活动。

葡萄牙中华艺术中心主任纳尔逊·巴罗佐分享了他40年习练太极拳的感悟。他说，太极拳不仅对身心健康大有裨益，更是中华文明的重要名片。

中国国家体育总局武术运动管理中心副主任徐翔鸿和杨式太极拳亲族传人傅清泉在闭幕式上对习练营活动成功举办表示祝贺。

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