新华社日内瓦6月18日电 专访：世贸组织第12届部长级会议对维护多边主义具有重要意义——访中国常驻世贸组织代表李成钢

新华社记者陈斌杰 陈俊侠

中国常驻世界贸易组织代表李成钢日前在瑞士日内瓦接受新华社记者专访时表示，世贸组织第12届部长级会议（MC12）就多项重要议题达成共识，在关键时刻重振了全球对多边贸易体制的信心，对维护多边主义具有重要意义。

李成钢说，目前全球面临新冠疫情、地缘政治冲突等多重挑战，且MC12由于疫情而多次推迟，大会取得的成果“超出预期”。

本届部长级会议于12日至17日在瑞士日内瓦举行。经过多轮密集谈判和成员各方激烈交锋，大会最终在新冠疫情应对、防疫相关知识产权豁免、粮食安全、人道主义粮食采购、渔业补贴、电子传输暂免关税和世贸组织改革等议题上取得成果。

李成钢认为，本届部长级会议的成果“非常全面”，中国在其中发挥了重要作用。第一，无论从经济体量、贸易体量还是对世贸工作参与和贡献的角度来看，中国都是世贸组织的重要参与者。第二，中国坚持真正的多边主义，以大局为重，为推动大会取得成果发挥了建设性作用。第三，中国在多边谈判中发挥了积极协调作用。

李成钢说，总干事伊维拉领导下的世贸组织显示出推动各成员在关键议题上取得成果的强烈意愿。世贸组织各成员也在本届部长级会议期间展现了对全球问题的大局意识以及对多边主义进程的参与热情。

李成钢认为，本届部长级会议成果中的一项重要内容是世贸组织改革。如何改善世贸组织贸易谈判、贸易监督功能，尽快恢复争端解决机制运转，建立危机应对机制，是世贸组织各成员需要思考的问题。

李成钢说，尽管MC12取得了令人振奋的成果，但必须清醒认识到，这些成果“并没有从根本上改变世贸组织”。他呼吁各成员尽快就世贸组织改革形成具体的路线图和工作方案，世贸组织“出路在于改革，唯有改革才有未来”。（参与记者：姜雪兰）

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